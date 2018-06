La rivoluzione degli smart speakers

Trip hop - big beat e jungle : 10 artisti simbolo della rivoluzione degli anni Novanta : L’iconica cover di Mezzanine dei Massive Attack 20 aprile 1998. Esce in tutto il mondo Mezzanine, il terzo album dei Massive Attack, e il loro più grande successo. Sembra ieri, ma sono passati già vent’anni. Avere vent’anni negli anni Novanta non era affatto male. Mai come in quegli anni, nella musica e nella club culture c’è stato un tale fermento: tutto si contaminava e nascevano nuovi generi. Il Trip hop, nato a Bristol, Inghilterra, ...

Salone Risparmio - Merzagora - NN IP - : la rivoluzione degli investimenti ESG : Simona Merzagora , managing director per l'Italia di NN Investment Partners , ha spiegato come sta cambiando il mondo degli investimenti ESG, spiegando per esempio la differenza tra analisi di ...