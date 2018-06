La questione morale non risparmia nessuno

huffingtonpost

(Di giovedì 14 giugno 2018) L'inchiesta sulla corruzione che ha addirittura preceduto la posa del primo mattone del nuovo stadio della Roma a Tor di Valle conferma quanto illusorio fosse il tentativo grillino di evitare l'infezione del malaffare semplicemente congelando ogni attività amministrativa.Non basta paralizzare la macchina comunale - dalle manutenzioni ordinarie agli interventi sulle fatiscenti aziende municipalizzate - per allontanare da sé gli inquinamenti affaristici che si alimentano di bustarelle, consulenze false, utilità promesse, assunzioni di favore. Due anni di no non hanno impedito che a finire nel tritacarne giudiziario-mediatico fosse il futuribile tempio delle imprese giallorosse, l'unica iniziativa promossa e vidimata dal Comune pentastellato.La certificazione dell'attuale drammatica esperienza amministrativa romana non aveva tuttavia bisogno del timbro della Procura ...