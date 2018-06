La parola che va imparata per capire cosa ci vede Putin nel suo Mondiale

'Produttività' - la parola che serve all'economia italiana è quella che manca nel 'Contratto di governo' : Qual è il compito della politica economica? La natura aleatoria del progresso tecnico rende impossibile che la soluzione sia affidata a un singolo agente, che sia il ministero dello Sviluppo ...

“Produttività” - la parola che serve all’economia italiana è quella che manca nel “Contratto di governo” : Il “Contratto per il Governo del Cambiamento” di Lega e M5S rivela la volontà di un cambio radicale nella condotta delle politiche economiche. Ciò non sorprende considerato che da oltre due decenni l’economia italiana registra i tassi di crescita del reddito più bassi tra i paesi Ocse. Il contratto

Morte Astori – La parola allo specialista che ha eseguito la perizia : “non è morto sotto sforzo” : Secondo la perizia svolta dai due specialisti Gaetano Thiene e Carlo Moreschi, si è stabilito come Davide Astori sia morto per tachiaritmia, conosciuta anche come ‘Morte improvvisa’ Davide Astori è morto per tachiaritmia, conosciuta anche come ‘Morte improvvisa’. E’ questo l’esito della perizia svolta da Gaetano Thiene e Carlo Moreschi, gli specialisti incaricati che hanno accertato come il capitano della ...

Salvini - dall'Aquarius alle Comunali i trionfi del ministro che cancella la parola 'buonismo' : Nove giorni al Viminale 'valgono come 9 anni: sono invecchiato'. Si sentirà addosso anche qualche anno in più dei suoi 45, ma il ministro dell'Interno, Matteo Salvini , sorride felice ed alza il ...

Che significa bufu? La parola usata dalla Dark Polo Gang nel vocabolario Treccani : Che significa bufu? La parola utilizzata dalla Dark Polo Gang in alcune canzoni, entra oggi nel vocabolario Treccani della lingua italiana. Bufu è neologismo spiegato da Treccani come termine dispregiativo con queste parole: "Sigla dell’espressione gergale angloamericana By Us F*ck U (‘per quanto ci riguarda, vaffanc*lo’), insulto adoperato nei testi di canzoni rap come risposta ad attacchi verbali mossi dall’interno dello stesso ambiente ...

Di Maio assicura che l’Iva non aumenterà : “Avete la mia parola” : Il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio assicura davanti all'assemblea di Confcommercio che l'Iva non aumenterà: "Avete le mie parole che non aumenterà e che le clausole di salvaguardia saranno disinnescate". Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico aggiunge: "Inseriremo l'inversione dell'onore della prova, perché siete tutti onesti ed è onere dello Stato provare il contrario".Continua a leggere

"Una storia da film : il dolore che nostra madre ci ha causato è incredibile. Volevamo avere l'ultima parola" : A Springfield (Minnesota) Kathleen Dehmlow se ne è andata all'età di 80 anni e i figli l'hanno ricordata sul giornale locale con un necrologio apparentemente brutale che però - sostengono loro - non era altro che un atto di rivalsa per essere stati abbandonati da piccolissimi."Il mondo è un posto migliore senza di lei", così hanno scritto i due figli, sfogando i rancori mai sopiti verso la donna, a cui ...

"Una storia è da film : il dolore che nostra madre ci ha causato è incredibile. Volevamo avere l'ultima parola" : A Springfield (Minnesota) Kathleen Dehmlow se ne è andata all'età di 80 anni e i figli l'hanno ricordata sul giornale locale con un necrologio apparentemente brutale che però - sostengono loro - non era altro che un atto di rivalsa per essere stati abbandonati da piccolissimi."Il mondo è un posto migliore senza di lei", così hanno scritto i due figli, sfogando i rancori mai sopiti verso la donna, a cui ...

"Mio figlio non è un teppista - né un maleducato. È iperattivo : una parola che contiene tanta bellezza e tanto dolore" : Leo oggi ha nove anni e una bella cascata di riccioli sulla testa. A vederlo, è il ritratto di un bambino dall'aria furbetta. Dunque ti si stringe il cuore quando dice che spera che tanta gente sappia la sua storia, così che tante persone imparino a trattare i bambini come lui. Come lui che è un bambino iperattivo. iperattivo - di fatto, non per modo di dire - con la certificazione per la scuola. E non è stata una ...

Ultimo/ Un nome d'arte che porta fortuna : parola di Niccolò Moriconi (Domenica In) : Ultimo, il cantante torna in televisione a pochi mesi di distanza dopo la grandissima vittoria al Festival di Sanremo 2018 nella sezione Nuove Proposte. (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 27 May 2018 03:06:00 GMT)

Che cosa vuol dire davvero la parola “aborto” : Il senso comune con cui usiamo questa parola, che conosciamo sia come evento dell'interruzione di una gravidanza prima che il feto sia vitale sia come lo stesso feto morto (senza contare i significati figurati) è il risultato di una selezione radicale fra i significati molto ampi del verbo latino 'aborior'. Un verbo tanto terribile quanto struggente.Continua a leggere

Il dispositivo che ti fa parlare con il computer senza dire una parola : I progressi nello sviluppo dell’intelligenza artificiale ci porteranno ad avere un assistente digitale in tasca, in grado di conoscere le nostre esigenze e le nostre abitudini, per aiutarci nella vita di tutti i giorni e anticipare i nostri bisogni: dialogherà con gli elettrodomestici connessi per pulirci casa, prepararci la cena e organizzarci l’agenda di appuntamenti della settimana, oltre ad accompagnarci al lavoro nella nostra ...

Contratto governo - nella bozza anche sospensione lavori Tav Torino-Lione. Ma ultima parola a Di Maio e Salvini : Nell’ultima bozza del Contratto di governo Lega-M5s c’è anche la sospensione dei lavori per l’Alta velocità Torino-Lione. Così come, sul fronte opposto il via libera al terzo valico, ovvero la linea ferroviaria che collega Genova con l’entroterra. Due punti che però, negli ultimi documenti diffusi, risultano sottolineati in rosso, ovvero aspettano il via libera di Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Il testo infatti, chiuso ...

Festa della mamma : “La parola alle chef in un settore dominato dagli uomini” : In un settore così ‘saturato’ dagli uomini, come quello della ristorazione, le donne, e ancora di più le mamme, sono riuscite a lasciare il loro segno. Così, in occasione della Festa della mamma, Foodora – servizio on-demand di consegne a domicilio, che attualmente conta 9.000 ristoranti partner ed è presente in più di 65 città e 10 paesi – ha voluto indagare quante fossero le donne impegnate in prima linea nei propri ...