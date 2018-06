La gig economy fa sorridere solo i padroni

Cooperative in piattaforma - un rimedio alla gig economy : ... l'economia del "lavoretto", ha alimentato un platform capitalism capace di rendere estremamente redditive le interazioni degli utenti di una piattaforma tecnologica. I vantaggi del platform ...

Non c'è futuro per i "lavoretti" schiacciati dalla "gig economy" : Non è una questione di ruote, ma di eliche. Si discute oggi se e quali diritti attribuire ai riders, che consegnano pizze e sushi in bicicletta, ma il problema vero è che fra pochissimo le consegne non verranno effettuate dalle ruote delle loro biciclette, ma dalle eliche di droni completamente automatizzati, senza o con scarsissimo intervento umano. Quali diritti avranno quei ragazzi domani, quando vedranno passare sulla loro ...

Da rider a babysitter e servizi - 1 mln nella gig economy : ... che si offrono e si scambiano su apposite app e piattaforme web, e' stata promossa dalla Fondazione Rodolfo Debenedetti e i primi risultati sono stati presentati al Festival dell'Economia di Trento. ...

gig economy - Di Maio incontra i rider del cibo a domicilio - : A partire da quelli intervenuti al 13° Festival dell'Economia di Trento, dedicato al rapporto tra Lavoro e Tecnologia. "Se vogliamo mettere a fuoco e risolvere il problema occorre superare la ...

gig economy - dai rider ai servizi di clouding : in Italia un milione di addetti : Teleborsa, - Altro che lavoretti. Non solo rider , ragazzi nella maggior parte dei casi molto giovani, che bussano ogni sera alle porte delle nostre case per consegnare - dopo aver sfidato in bici il ...

gig economy - dai rider ai servizi di clouding : in Italia un milione di addetti : Altro che lavoretti. Non solo rider , ragazzi nella maggior parte dei casi molto giovani, che bussano ogni sera alle porte delle nostre case per consegnare - dopo aver sfidato in bici il traffico ...

La «gig economy» dei «lavoretti» muove un milione di euro : Cronaca RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright l'Adige Ti sei ricordato di condividerlo con i tuoi amici? Condividi su Facebook Condividi su Twitter Salvini: «Per i clandestini è finita la pacchia» ...

gig economy - in Italia un mln di addetti : ... lavori "on demand", dove domanda e offerta si incontrano su piattaforme web, secondo i dati della Fondazione Debenedetti presentati al Festival Economia di Trento. Dall'analisi sull'Italia emerge ...

gig economy - in Italia un mln di addetti : ... lavori "on demand", dove domanda e offerta si incontrano su piattaforme web, secondo i dati della Fondazione Debenedetti presentati al Festival Economia di Trento. Dall'analisi sull'Italia emerge ...

gig economy - in Italia un mln di addetti : 17.01 Sono tra 700mila e 1 milione i lavoratori della "gig economy", lavori "on demand", dove domanda e offerta si incontrano su piattaforme web, secondo i dati della Fondazione Debenedetti presentati al Festival Economia di Trento. Dall'analisi sull'Italia emerge che la metà di chi fa questi lavori è donna, con livelli di studio elevato. Solo per 150mila, 0,4% popolazione attiva, è l' unico lavoro. Gli immigrati solo il 3%. Vengono ...

La gig economy si dà una regolata. Gli strepiti sindacali e 'luddisti' erano esagerati : Non c'entra con l'economia dei lavoretti a chiamata, ma la storia è altrettanto utile per capire come si evolvono i rapporti tra i 'nuovi' attori del mondo del lavoro e i vecchi rappresentanti. Ci ...

La gig economy si dà una regolata. Gli strepiti sindacali e "luddisti" erano esagerati : Il nuovo biglietto da visita con cui Uber tenta di ripresentarsi all'opinione pubblica e davanti ai tribunali delle città che vogliono bandirlo prevede polizze assicurative e maggiori attenzioni per i suoi lavoratori. "Uber non sarebbe la realtà che è senza gli autisti e i corrieri partner che sono

gig economy : un sondaggio alla scoperta del fenomeno dei "lavoretti" : ... ossia l' economia dei lavoretti che si trovano tramite App e piattaforme dedicate e che è ormai in continua espansione. 'Nascono 4 o 5 app al giorno, ormai - commenta il segretario generale della ...

Il caso Foodora e il lavoro nella ‘gig’ e nella ‘new’ economy : Flaminio de Castelmur per @SpazioEconomia Cosa unisce la musica jazz con il lavoro nella new economy? Poco, tranne il termine gig che fin dall’inizio del ‘900 rappresentava l’ingaggio di una serata (abbreviando forse il termine engagement). Saltuario come tutti gli ingaggi degli artisti nella musica. Utilizzò il termine anche Hillary Clinton durante la Campagna Elettorale del 2015 come sinonimo di “economia on demand”, senza garanzie e ...