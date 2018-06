La Francia vuol salvare la faccia | Accoglieremo alcuni migranti dell' Aquarius

Scontro con la Francia - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca'. Ma Conte vuole le scuse : Roma chiede le scuse a Parigi dopo l'attacco di ieri dall'Eliseo al governo italiano sulla gestione del caso della nave dei migranti Aquarius . Il ministro degli Esteri Moavero riceve l'incaricata d'...

Moto3 - GP Francia 2018 : Marco Bezzecchi vuole confermarsi anche a Le Mans : Il Circus della Moto3 fa rotta verso la Francia, a Le Mans, e la minima cilindrata ha un uomo al comando, che difficilmente si poteva prevedere. Ci riferiamo a Marco Bezzecchi, in vetta alla graduatoria generale, in sella alla KTM del Team Redox PruestelGP. Un inizio d’anno folgorante per il 19enne riminese. La vittoria in Argentina ed i podi ad Austin (Stati Uniti) ed a Jerez de la Frontera (Spagna) certificano la grande costanza del ...

ACCORDO NUCLEARE IRAN - TRUMP ANNUNCIA RITIRO/ Francia “lo miglioreremo” : Israele “Teheran vuole distruggerci” : Donald TRUMP e l’ACCORDO sul NUCLEARE: oggi l’annuncio del RITIRO. Ingaggiata agenzia per far fallire l’intesa con l'IRAN, e screditere due consiglieri all'epoca del presidente Obama(Pubblicato il Tue, 08 May 2018 17:30:00 GMT)

VIOLENTATA E STRANGOLATA 13ENNE - ANGELIQUE SIX/ Francia - 45enne in arresto - il legale : "vuole suicidarsi" : ANGELIQUE Six, 13ENNE stuprata e STRANGOLATA. Shock in Francia, vicino confessa: “L'ho portata a casa per violentarla”. Le ultime notizie: era stato già condannato per abuso(Pubblicato il Tue, 01 May 2018 11:21:00 GMT)

Francia - evacuazione a Mont-Saint-Michel”Un sospetto vuole uccidere poliziotti” : Francia, evacuazione a Mont-Saint-Michel”Un sospetto vuole uccidere poliziotti” Il prefetto della Manica, Jean Marc Sabathè, ha detto di aver deciso di “setacciare casa per casa” il celebre sito tra le mete principali del turismo francese “per verificare se questo individuo non sia ancora sul Mont-Saint-Michel”. Continua a leggere

"La Francia non ci vuole più? Pazienza - noi siamo il futuro" : Parlano il fondatore Reed Hastings e Ted Sarandos. 'A Cannes solo fuori concorso, abbiamo rifiutato' Negli Anni 80, Reed Hastings ha passato un lungo periodo in Africa con i volontari delle forze di ...

WhatsApp - sicurezza - privacy e Under-16/ Intanto la Francia vuole creare il suo WA alternativo : WhatsApp, sicurezza, privacy e Under-16: Intanto la Francia vuole creare il suo WA alternativo. Il governo transalpino starebbe pensando alla creazione di un’app messaggistica(Pubblicato il Thu, 19 Apr 2018 09:31:00 GMT)

