La festa degli artisti di strada | a Viagrande torna il Bò Buskers festival

Conte : 2 giugno la festa dell'Italia e degli italiani : Roma, 2 giu. , askanews, La festa della Repubblica 'è la festa dell'Italia e degli italiani. Si è fatta in passato e si farà. Non è la festa del governo ma di noi tutti'. Lo ha detto il presidente del ...

BUONA festa DELLA REPUBBLICA - IMMAGINI E FRASI DI AUGURI/ Giovanni Leone e la difesa degli ideali repubblicani : BUONA FESTA DELLA REPUBBLICA, FRASI di AUGURI e IMMAGINI: ecco come celebrare il 2 giugno. Se non sapete cosa scrivere ai vostri amici, questo è il posto che fa per voi(Pubblicato il Sat, 02 Jun 2018 11:50:00 GMT)

Torna la "festa del Fiore" degli "Amici del Carmo" : Gli "Amici del Carmo" , foto di Alessandro Gimelli, Sabato 2 giugno si terrà la 52edizione della la tradizionale "Festa del Fiore" organizzata dall'associazione "Amici del Carmo" con il patrocinio ...

festa del Fatto - Marco Lillo : “La mafia? Oggi è portata a trattare. Atteggiamento tipico degli italiani” : “Oggi la mafia è più portata a trattare che a lottare, se ovviamente lo Stato asseconda i suoi voleri”. Il giornalista del Fatto Quotidiano Marco Lillo anticipa alcuni contenuti dell’incontro “Stato e mafie, trattare o convivere?” con Franco Roberti, magistrato e già procuratore nazionale antimafia dal 2013 al 2017, al circolo Fuori Orario di Taneto di Gattatico dove è in corso la Festa del Fatto Quotidiano. “La trattativa è tipica del popolo ...

Maggio dei Libri - domenica la festa di chiusura : tutto il programma degli eventi : ... le vie adiacenti al Teatro Vittorio Emanuele saranno ancora il centro dell'attività culturale della città, ospitando momenti dedicati all'arte e alla lettura con spettacoli per bambini, performance, ...

Alla festa degli asparagi di Fossalon consumati 40 quintali : Calo del 20 rispetto al 2017, dovuto anche a maniFestazioni concomitanti Il prodotto è invece di maggiore qualità. Ora preoccupano i cinghiali per il mais

La festa degli Gnomi a Roccaraso - Date 2018 : Gnomi , folletti , elfi e fate saranno visibili per poche ore e vi sorprenderanno con spettacoli alla luce del sole ma anche della sera, quando magiche lanterne faranno da contorno alle stelle. La ...

Sassi e binari in fiamme - anarchici "attaccano" la festa degli Alpini : La novantunesima Adunata Nazionale degli Alpini 2018 a Trento è diventata teatro di un attentato alla rete ferroviaria: gli...

EUR/USD su : festa finita per il dollaro? La view degli esperti : La crescita economica americana permette alla Fed di proseguire nel suo percorso di normalizzazione della politica monetaria, mentre al di fuori degli Stati Uniti le condizioni non sono ancora tali ...

Il lavoro fa festa : anche a marzo cresce il numero degli occupati : Ancora un dato positivo dal mercato del lavoro. Secondo i dati Istat anche a marzo la stima degli occupati continua a crescere rispetto al mese precedente , +0,3 per cento su febbraio pari a 62 mila ...

Consumi - Confesercenti : “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di festa” : Consumi, Confesercenti: “Il 59% degli italiani è favorevole alla chiusura dei negozi nei giorni di festa” Ad oggi, in media, un consumatore approfitta delle liberalizzazioni 10 giorni l’anno, sui circa 60 “in più” resi disponibili dalla deregulation tra domeniche e feste comandate Continua a leggere

