La Fed alza tassi di un quarto Oggi attesa per Bce su quantitative easing

Jerome H. Powell, governatore della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha annunciato l'aumento dei tassi di interesse e ha fatto intendere che continueranno ad aumentare più in fretta del previsto: potrebbero esserci altri due aumenti già entro