La dieta su misura

vanityfair

: Ho una fame che mi scofanerei tutta la dispensa..... MA HO una dispensa a misura di dieta e vaffanculo - Himsenkangino : Ho una fame che mi scofanerei tutta la dispensa..... MA HO una dispensa a misura di dieta e vaffanculo - paola_dominici : RT @larenait: #LArenaWeek #Salute Un'approccio personalizzato per combattere i chili di troppo? La risposta passa dai batteri intestinali h… - larenait : #LArenaWeek #Salute Un'approccio personalizzato per combattere i chili di troppo? La risposta passa dai batteri int… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Se l’argomento fossero le diete e l’alimentazione e dovessimo interrogare alcune persone, chiedendo cosa fa bene e cosa fa male per il nostro peso e la nostra salute, siamo certi che le risposte sarebbero univoche: «la verdura fa sempre bene, il gelato fa ingrassare». Ma se vi dicessimo che non è così? Effettivamente, a ben pensarci, non esiste unavalida per tutti, o perlomeno che abbia gli stessi effetti su tutte le persone che la seguono: questo è dovuto al fatto che ogni individuo reagisce, anche a uno stesso alimento, in maniera diversa, a seconda della risposta glicemica post prandiale individuale al singolo alimento e dall’attività del suo microbiota. Questo può significare che tanti cibi che si amano e che si pensa di non dover mangiare non siano affatto nocivi per noi stessi, che non ci facciano ingrassare e che ci allunghino addirittura la vita. LEGGI ...