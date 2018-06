La democrazia diretta non è sempre un rimedio contro le disparità

Casaleggio a Torino spiega la democrazia diretta : Ad animare il dibattito ci pensa allora Alessandro Di Battista, che dall'altra parte del mondo lancia strali contro le critiche strumentali al governo Lega-M5S: 'Deve andare avanti fregandosene e ...

"Il ministero della democrazia diretta è un successo italiano" : "Avere il primo ministro al mondo della Democrazia Diretta è un grandissimo successo non solo per il Movimento 5 Stelle ma per l'Italia". A dirlo, rispondendo a una domanda sul ruolo del ministro Riccardo Fraccaro, è Davide Casaleggio, a Torino per la prima tappa del tour del Rousseau City Lab."Avere un ministro che possa occuparsi di un tema così importante - ribadisce - è un grandissimo traguardo e quando penso al ...

Un'orgia referendaria e l'uscita dall’euro. È questa la democrazia diretta di Fraccaro? : C’è da sperare che i contenuti di “democrazia diretta” che il ministro Fraccaro proporrà nei prossimi mesi siano diversi dalla proposta di legge che lo ha visto primo firmatario nella scorsa legislatura (n. 3124 del 19 maggio 2015), sottoscritta da tutto il gruppo M5S. La cosa migliore quando si esa

Chi è Riccardo Fraccaro - mister 'democrazia diretta' come ministro dei Rapporti con il Parlamento. : Definito da molti il 'pretoriano' voluto da Luigi Di Maio, Riccardo Fraccaro ha da sempre avuto nella lotta agli sprechi della politica, nella salvaguardia dell'ambiente e nella democrazia...

Governo : arriva Fraccaro - ‘profeta’ della democrazia diretta : Roma, 31 mag. (AdnKronos) – Lotta agli sprechi della politica, salvaguardia dell’ambiente, democrazia diretta. Questi i capisaldi del pensiero politico di Riccardo Fraccaro, il ‘pretoriano’ voluto da Luigi Di Maio come ministro dei Rapporti con il Parlamento del neonato Governo M5S-Lega. Nato a Montebelluna (Treviso) nel 1981, laureato in Giurisprudenza presso l’Università di Trento con una tesi in diritto ...

Caos Governo - Diamanti : "Oggi democrazia non è diretta - è immediata" : Caos Governo, Diamanti: "Oggi democrazia non è diretta, è immediata" Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "Il Pd deve tornare a farsi vedere - ha detto Diamanti - La nuova piazza è la rete" Parole chiave: ...

Caos Governo - Diamanti : 'Oggi democrazia non è diretta - è immediata' | : Il politologo, intervistato dal vicedirettore di Sky Tg24 Riccardo Bocca, analizza lo scenario politico di questi giorni. "Il Pd deve tornare a farsi vedere - ha detto Diamanti - La nuova piazza è la ...

E adesso la democrazia è "in diretta" su Facebook : Una cronaca frenetica e compulsiva di giorni caratterizzati da frenate, accelerazioni, ripensamenti e svolte improvvise. I cronisti a rincorrere gli show sui social. Senza contraddittorio. Gli ...

Ciao ciao “democrazia diretta” : Le consultazioni per il governo certificano (se ce ne fosse ancora bisogno) il definitivo abbandono da parte del Movimento 5 Stelle della "democrazia diretta" e della "trasparenza grazie alla rete" che furono i capisaldi della nascita del Movimento. Dallo streaming con Bersani al semplice racconto di ciò che si sono detti Di Maio e Salvini segna la differenza tra quello che avrebbero voluto essere e quello che sono. Anche se fingono di non ...

La democrazia diretta - l'Aventino e l'Abc della democrazia : ... il rischio è che una forza politica come la nostra cominci ad allontanarsi dalla democrazia rappresentativa. Io non minaccio nulla, ma c'è il rischio di azioni non democratiche". Un attacco frontale ...

Come riconciliare democrazia diretta e diritto internazionale : Anche per questa opzione, però, non c'è volontà politica. 5. Doppio voto popolare Questa opzione, ideata dal gruppo di riflessione Avenir Suisse, sembra politicamente più fattibile. Soprattutto ...