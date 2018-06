huffingtonpost

: HuffPost: La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong… - MPenikas : HuffPost: La Comedie francaise. Macron fa pace con Conte. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong… - LelloForlini : #Politicaestera : il doppio binario ( politica dei #Dueforni , già sperimentata nella politica interna ) della… - Antongiulio2 : RT @HuffPostItalia: Comedie francaise. Macron fa pace con Conte, domani il premier a Parigi. Ok di Salvini che sposta il tiro sulle ong htt… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Dopo quasi tre giorni di '', si chiude lo scontro tra Italia e Francia sull'immigrazione. Giuseppeconferma il bilaterale di domani con Emmanuel, il quale stanotte lo ha chiamato, ha preso le distanze dalle accuse arrivate dal suo partito En Marche verso il governo di Roma ("Vomitevole") e ha inquadrato tutta la querelle su binari di "pragmatismo collaborativo", riferiscono alte fonti istituzionali. Matteo, il vero attore protagonista della commedia francese, dà il suo lasciapassare: "Fa benead andare a Parigi, ma contano i fatti". Caso chiuso, insomma. Tanto che il ministro dell'Interno giàl'obiettivo su altro: le ong che soccorrono i migranti in mare, bersaglio non nuovo, certo, ma "a giorni" è in arrivo una stretta, annuncia il titolare del Viminale che oggi ha avuto una riunione con i capi dei servizi e i ...