La Camera di commercio Franco italiana premia la sostenibilità

La truffa dei bollettini da 300 euro. La Camera di Commercio : «Non pagate» : Società private starebbero tentando di truffare i nuovi iscritti al Registro imprese della camera di Commercio di Lecce inviando loro bollettini postali di pagamento in ragione di una non...

Donne e politiche attive del lavoro - giovedì 7 alla Camera di Commercio. : giovedì 7 giugno 2017, alle ore 17.00, presso la sede storica della Camera di Commercio di Salerno via Roma 29 si terrà la tappa salernitana dell'11' giro d'Italia delle donnne che fanno impresa, il ...

Dazi Usa contro Europa - Canada e Messico/ Camera di Commercio americana preoccupata : “Lavoro a rischio” : Dazi Usa contro Europa, Canada e Messico, Camera di Commercio americana preoccupata: "Con queste politiche commerciali si rischiano milioni di posti di lavoro". Preoccupazione(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 09:32:00 GMT)

Alimenti : la Camera di Commercio di Roma premia i migliori pani e formaggi d’Italia : Nella Sala del Tempio di Adriano della Camera di Commercio di Roma si è tenuta oggi la cerimonia di premiazione dei vincitori dell’edizione 2018 del Concorso Premio Roma per i migliori formaggi e del Concorso Premio Roma per i migliori pani e prodotti da forno tradizionali. I due concorsi di eccellenza sono promossi dalla Camera di Commercio di Roma e realizzati da Agro Camera (Azienda speciale della stessa Camera per la valorizzazione del ...

Presentata alla Camera di Commercio di Napoli la 17° edizione di 'Moda all'Ombra del Vesuvio "Premio Giovani talenti della Moda' : ... mentre un riconoscimento speciale è andato a Mauro Limongi , imprenditore calabrese e referente nazionale dell'Osservatorio Internazionale per l'Economia del Mare. «Valorizzare i talenti esordienti ...

Camera di commercio statunitense : ancora molte opportunità per reciproci benefici tra Cina e Usa : ... i quali hanno tenuto dialoghi su vari temi tra cui l'andamento delle politiche di Cina e Usa e le azioni da adottare in futuro, "Una cintura e una via", l'economia digitale, l'industria scientifico-...

Camera di Commercio : premio imprese storiche salernitane : La consegna dei premi sarà preceduta dal tradizionale incontro-dibattito meglio noto come "Giornata dell'Economia", l'iniziativa annuale con cui il sistema Camerale presenta e analizza i dati ...

Camera di Commercio - mercoledì alla scoperta della "Classificazione doganale e l'origine delle merci" : Da qui, l'impegno della Camera di Commercio anche sui temi chiave per il successo aziendale sui mercati di tutto il mondo. Il prossimo appuntamento è fissato a MalpensaFiere di Busto Arsizio per ...

Camera di Commercio - in cassa ci sono 5 milioni di euro : La Camera di Commercio di Brescia ha chiuso il bilancio 2017 trovandosi in cassa un avanzo di oltre 5 milioni di euro che ancor oggi non può utilizzare. Un tesoretto , come ha spiegato il presidente ...

Venezia : Camera commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - La costituzione di una start-up innovativa può avvenire, secondo la recente normativa, alternativamente mediante la redazione di un atto pubblico o attraverso un atto informatico standardizzato sottoscritto digitalmente dai soci contraenti. Per questa seconda opzione il s

Venezia : Camera commercio - 11 nuove start up nate con procedura on line : Venezia, 11 mag. (AdnKronos) – Da settembre 2017 a oggi 11 start up innovative si sono costituite in forma di srl in Camera di Commercio Venezia Rovigo Delta Lagunare usando l’apposita procedura telematica che ha l’obiettivo di semplificare e agevolare i giovani che vogliono fare impresa.Grazie a questa procedura gli aspiranti imprenditori possono rivolgersi all’Ufficio Assistenza qualificata (AQI) della CCIAA Delta ...

Premio per le neo imprese femminili 2017-2018 della Camera di Commercio di Treviso-Belluno. Un premio che è la realizzazione e il ... : Alloggio e ristorazione rientra nell'ambito del Turismo, fondamentale per l'economia di tutta Italia e che richiede sempre più specializzazione e offerte adeguate ai nuovi standard richiesti dal ...