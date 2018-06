La bugia dei ricollocamenti L' Europa ci ha abbandonati

ilgiornale

: Dietro i boati, rischia di passare inosservato un 'piccolissimo' particolare: che la guerra ai privilegi dei 5S è u… - GegnoGrillino : Dietro i boati, rischia di passare inosservato un 'piccolissimo' particolare: che la guerra ai privilegi dei 5S è u… - theprin89000800 : RT @Val3ntjn4: Guai! ?? A chi ti guarda negli occhi e non sa chi sei Guai! A chi ti dorme vicino e non sa che vuoi Guai! ?? A chi s'imposs… - Naisefireworks : RT @Val3ntjn4: Guai! ?? A chi ti guarda negli occhi e non sa chi sei Guai! A chi ti dorme vicino e non sa che vuoi Guai! ?? A chi s'imposs… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) I l ricollocamento dei migranti è un mezzo fallimento. Non lo diciamo noi. Lo dicono le cifre. Lo dice l'Unhcr, l'agenzia dell'Onu per i rifugiati. Delle centinaia di migliaia di migranti giunti in Grecia e in Italia negli ultimi anni che avrebbero dovuto essere distribuiti nei vari Paesi dell'Ue, solo una minima parte hanno davvero fatto le valigie.Che cos'è il ricollocamento? È un meccanismo messo a punto da Bruxelles nel 2015, l'annus horribilis dell'immigrazione in, con oltre un milione di disperati che sbarcò sulle nostre coste, mettendo in ginocchio in particolare i due Paesi in prima linea, la Grecia e l'Italia, per l'appunto.Viene stabilito così un sistema di ricollocamento che dovrebbe durare dal settembre 2015 al settembre 2017 che dovrebbe servire a ricollocare 160mila stranieri provenienti da Italia e Grecia. La commissione europea si gloria del piano come di un ...