La Bortone lo interrompe | Fassino irritato si lamenta a microfoni accesi

ilgiornale

: @agorarai #bortone sistematicamente interrompe e parla sopra a tutti quelli che criticano il nuovo governo. Si av… - annalisapanello : @agorarai #bortone sistematicamente interrompe e parla sopra a tutti quelli che criticano il nuovo governo. Si av… - lucitrio : Questa Bortone è insopportabile..quando c’è un intervento che a lei non va bene interrompe e dice ‘va be’’ ma da d… - aldobrn : #agorarai Bortone: Facciamolo finire! Ma se è lei che interrompe! Stupida!!!! -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Irritazione nel volto di Pierodurante l'ultima puntata di Agorà su Rai3. L'ex sindaco di Torino stava cercando di portare a termine un ragionamento sul caso della Aquarius, la nave con oltre 600 migranti fermata da Salvini al largo di Malta e ora in rotta verso la Spagna, destinazione finale Valencia.Il deputato del Pd Pierostava spiegando la sua visione dei fatti sulle politiche migratorie. "Si va a Bruxelles, e si dà battaglia e si continua a darla...", stava dicendo quando la conduttrice Paolal'ha interrotto prima che potesse concludere la frase. La conduttrice stava infatti cercando di capire dove fosse posizionata in quel momento la nave. La Aquarius, infatti, ieri sera è partita verso la costa iberica ma oggi ha incontrato alcune difficoltà in alto mare. Il capitano della nave della Marina italiana ha dunque deciso di virare verso la Sardegna in modo da ...