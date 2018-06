alessandrianews

: #alessandria La 'baby Alessandria' nelle mani di D'Agostino: 'Una responsabilità che mi entusiasma' - AlessandriaNews : #alessandria La 'baby Alessandria' nelle mani di D'Agostino: 'Una responsabilità che mi entusiasma' - AlessandriaNews : #alessandria La 'baby Alessandria' nelle mani di D'Agostino: 'Una responsabilità che mi entusiasma' -

(Di giovedì 14 giugno 2018)- Come soltanto una volta non è capitato dall'inizio della presidenza Di Masi , la conferma per la stagione 2014/2015 di Luca D'Angelo, a novembre 2013 subentrato in corso d'opera a ...