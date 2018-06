Jamie Foxx accusato di aver schiaffeggiato una donna con il pene Lui | “Fatti mai

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 giugno 2018)mi hacon il. L’accusa, seria e circostanziata, arriva dagli Stati Uniti, ma con 16 anni di ritardo. Il sito TMZ ha riportato la notizia nelle scorse ore dopo che unasi è presentata in una stazione della polizia di Las Vegas per denunciare l’accaduto avvenuto oramai oltre tre lustri fa. Nel lontano 2002 la “vittima” assieme ad un’amica si trovava ad un party in casa del premio Oscar quando, a quello che riporta lale avrebbe chiesto di ricevere del sesso orale. A quel punto la ragazza si sarebbe sottratta e l’attore, celebre per la sua interpretazione di Cassius Clay in Alì di Michael Mann e in Django Unchained di Quentin Tarantino, l’avrebbe schiaffeggiata con il proprio. La vittima sarebbe quindi andata il giorno successivo in un ospedale di Los Angeles per cercare una cura ad un conclamato e duraturo attacco di panico. Insomma, ...