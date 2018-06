Jaguar I-Pace - La prima risposta europea a Tesla è un Suv elettrico da 400 CV

Suv EV Jaguar i-Pace - elettrizzante su strada e in off-road : ... in quanto primo modello con il giaguaro sul cofano 100% elettrico ad arrivare sui mercati di tutto il mondo. E il debutto dinamico di i-Pace assume dunque un valore tutto particolare in quanto - ...

Auto – Andy Murray a bordo della Jaguar I-Pace nel World Environment Day : Il due volte Campione di Wimbledon Andy Murray onora il suo impegno di “Viaggiare Elettrico” preso con il World Wide Fund for Nature (WWF) a bordo della Jaguar I-Pace Andy Murray, due volte Campione di Wimbledon, ha onorato la sua promessa, fatta durante il World Earth Hour del WWF, di “viaggiare elettrico” e di diventare uno dei primi clienti della Jaguar I-Pace durante il World Environment Day. Rispettando l’impegno preso da Murray lo scorso ...

Jaguar E-Pace : sospensioni adattive - intelligenza artificiale e tutta l’efficenza del motore benzina da 200 CV : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

Jaguar E-Pace : Il SUV britannico è l’auto più bella del 2018 [FOTO] : Il SUV compatto della Casa del Giaguaro conquista il prestigioso riconoscimento Car Design Award 2018 Il Car design Award 2018, premio nato nel 1984 a Torino dalla rivista Auto & design, ha come obiettivo quello di celebrare i brand automotive che con le loro vetture hanno contribuito in maniera significativa all’evoluzione del design automobilistico, ospitato per la terza volta dal Salone dell’auto Parco del Valentino di ...

Jaguar E-Pace - In arrivo un nuovo motore e tecnologie inedite : La Jaguar aggiorna la gamma della E-Pace introducendo un nuovo motore 2.0 benzina e nuove tecnologie. La Suv media della Casa britannica sarà infatti disponibile per la priam volta con un assetto adattivo e con il sistema Smart Settings che, sfruttando l'intelligenza artificiale, sarà in grado di imparare le abitudini del guidatore così da proporre un'esperienza di guida più confortevole e coinvolgente.nuovo entry level. La gamma di motori ...

Jaguar E-Pace : tutta l’efficenza del motore a benzina da 200cv : La Jaguar E-Pace è ora disponibile con la tecnologia Smart Settings e il motore benzina Ingenium da 200 CV La Jaguar E-Pace è ora ancora più connessa e confortevole. I nuovi aggiornamenti previsti per il compact SUV Jaguar comprendono la tecnologia di “autoapprendimento” Smart Settings, le sospensioni con Adaptive Dynamics e un efficiente quanto economico motore benzina da 200 CV. Dopo il suo spettacolare debutto, in cui ha effettuato ...

Jaguar I-Pace - la prova de Il Fatto.it – Il Giaguaro elettrico con gli stivali – FOTO : Si fa presto a dire elettrica, quando c’è un mercato (quello italiano) che da questo punto di vista latita parecchio. Ma la I-Pace è una global car, e non si cura delle piccolezze di casa nostra. Soprattutto, è un biglietto da visita per la mobilità futura della casa inglese. Che per la prima vettura a elettroni della sua storia ha scelto un’architettura suv, soprattutto perché il boom di questi veicoli non accenna ...

Jaguar I-Pace - rivoluzione silenziosa : Sportiva e sexy. Green ma sportiva, l'I-Pace di Jaguar è la nuova rivoluzione dei SUV: un nuovo universo pronto ad assecondare ogni esigenza, dall’off-road all’accesso in ZTL. Dedicato ai...

Englandstar e Jaguar E-Pace per una serata speciale - … “Profumo - Spazio sensoriale” [+ Galleria] : Ieri, venerdì 1/06/2018, c’è stata una serata molto particolare per Jaguar. Il gruppo Englandstar ha voluto omaggiare la piccola del gruppo, la E-Pace con un appuntamento dedicato a chi il mondo Jaguar è abituato a frequentarlo, ma anche, per creare un’occasione, con il cucciolo di Giaguaro di iniziare una nuova avventura automobilistica. L’ambientazione era fuori degli schemi. Uno Spazio votato alla bellezza ...

Agag al volante della Jaguar I-PACE eTROPHY : Per il suo debutto mondiale prima dell’E-Prix di Berlino, Alejandro Agag, fondatore e CEO della Formula E, guiderà la Jaguar I-PACE da competizione del Campionato eTROPHY. Il Jaguar I-PACE eTROPHY debutterà sabato 19 maggio sul Tempelhof Circuit di Berlino e rappresenterà una delle novità della stagione 2018/19 del Campionato ABB FIA Formula E. Sulla pista […] L'articolo Agag al volante della Jaguar I-PACE eTROPHY sembra essere il ...

Jaguar I-Pace - Una flotta in servizio all'aeroporto di Heathrow : La Jaguar ha stretto un accordo con il WeKnowGroup per la fornitura di 200 esemplari della nuova I-Pace elettrica. La flotta sarà utilizzata per un servizio di trasporto a emissioni zero dedicato all'aeroporto inglese di Heathrow. A partire dall'estate i clienti potranno contare su una flotta iniziale di 50 esemplari, ai quali successivamente si aggiungeranno altri 150.480 km di autonomia. Oltre all'autonomia promessa di 480 chilometri, ideale ...

Jaguar i-Pace presentata agli addetti ai lavori la Crossover sportiva - della rivoluzione elettrica : Si è svolta in questi giorni in Portogallo una tre giorni Full-immersion per gli addetti ai lavori del marchio Jaguar, per la nuova i-Pace di prossima commercializzazione. Sono accorsi da tutta Europa per scoprire le caratteristiche tecniche e le nuove doti di un prodotto, ne siamo certi, darà – è il caso di dirlo – nuova scossa, un impulso al Mercato delle vetture elettriche. Un Crossover sportivo ad esclusiva propulsione ibrida. ...

Jaguar F-PACE 19 Model Year : La Jaguar F-PACE ha ottenuto le 5 stelle nei test Euro NCAP e ora dispone dell’Adaptive Cruise Control con Steering Assist. La nuova gamma della Jaguar più venduta del momento è equipaggiata di serie con il sistema d’infotainment Touch Pro con schermo touchscreen da 10 pollici. Migliore qualità dell’abitacolo con nuovi sedili sportivi Performance, rivestimento […] L'articolo Jaguar F-PACE 19 Model Year sembra essere il primo su ...