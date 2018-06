Iva Zanicchi Sarà protagonista del Grande Fratello Vip 3? Vuoi scommettere?

GF Vip 3 - tra i partecipanti potrebbero esserci Iva Zanicchi e Giovanni Ciacci (RUMORS) : E' da poco terminato il Grande Fratello Nip, con la vittoria di Alberto Mezzetti. Nonostante la stagione sia arrivata al termine in quel di Cologno Monzese, si sta già lavorando per la prossima stagione. Visti e considerati i grandi ascolti ottenuti lo scorso anno da Ilary Blasi, la moglie di Francesco Totti sarà sicuramente confermata al timone della terza edizione del Grande Fratello Vip e, con tutta probabilità il reality inizierà dopo ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : 'Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful' : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Il Grande Fratello Vip cerca concorrenti : «Gli ex tronisti - il papà di Belen - Iva Zanicchi e Brooke di Beautiful» : MILANO - Terminata l'Isola dei Famosi e il Grande Fratello, Mediaset si prepara alla terza edizione del Grande Fratello Vip , che sarà condotto dall'ormai impegnatissima Ilary Blasi. Le tradizioni ...

Iva Zanicchi : "Non sento Berlusconi da quattro anni" : “Berlusconi? Sono esattamente quattro anni che non lo sento”. Lo rivela Iva Zanicchi, che spiega come i rapporti con l’ex presidente del Consiglio si siano interrotti da ormai un bel po’ di tempo.“Va detto che non l’ho neanche cercato – precisa la cantante ospite a Cartabianca – presidente, non ti ho cercato, ma nemmeno tu mi hai cercato! Non importa”.prosegui la letturaIva Zanicchi: "Non sento Berlusconi da quattro anni" pubblicato su ...

Iva Zanicchi nel cast de L'Ispettore Coliandro : "Farò la parte di una cattivissima" : Cantante, conduttrice e pure attrice. Di certo non si tratterà di un esordio, ma provocherà comunque stupore imbattersi in Iva Zanicchi nella prossima stagione de L’Ispettore Coliandro. Già perché l’aquila di Ligonchio affiancherà Giampaolo Morelli nel settimo capitolo della serie che dovrebbe andare in onda il prossimo autunno, sempre su Raidue.L’annuncio è arrivato dalla stessa artista, ospite martedì sera a Cartabianca: “Sto girando ...

Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 27 maggio 2018 – Tra gli ospiti Ornella Muti - Paolo Fox - Iva Zanicchi - Sebastiano Somma. : Domenica In, nuova Domenica e ULTIMA puntata, la Trentaduesima, di questa edizione dello storico contenitore Domenicale. Dopo la pausa estiva tornerà a inizio ottobre, ancora rivoluzionato. Domenica In 2018/2019 | Mara Venier e Cristina Parodi Abbraccerà l’intero pomeriggio Domenicale e vedrà il grandissimo ritorno nella fascia dalle 14 alle 17 di Mara Venier, per poi […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata ...

Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata del 27 maggio 2018 – Tra gli ospiti Ornella Muti - Paolo Fox - Iva Zanicchi - Sebastiano Somma. : Domenica In, nuova Domenica e ULTIMA puntata, la Trentaduesima, di questa edizione dello storico contenitore Domenicale. Dopo la pausa estiva tornerà a inizio ottobre, ancora rivoluzionato. Domenica In 2018/2019 | Mara Venier e Cristina Parodi Abbraccerà l’intero pomeriggio Domenicale e vedrà il grandissimo ritorno nella fascia dalle 14 alle 17 di Mara Venier, per poi […] L'articolo Domenica In – Trentaduesima e ULTIMA puntata ...

Valerio Scanu al FanCaraoke con Iva Zanicchi - la critica ai talent show : “Vendi tanto - anche se canti male” (video) : Valerio Scanu al FanCaraoke ospite a sorpresa in macchina con Iva Zanicchi! Durante la puntata di mercoledì 23 maggio, in seconda serata su Rai 2, il FanCaraoke di Iva Zanicchi ha visto un ospite d'eccezione: insieme ad Andrea Perroni, protagonista anche Valerio Scanu. Tra canzoni e confessioni, ricordi di carriera ed emozioni al Festival di Sanremo, Iva Zanicchi si è raccontata on the road, sull'auto guidata da Andrea Perroni, in compagnia ...

Stefano Bettarini e Iva Zanicchi attaccano il Grande Fratello : Grande Fratello 15 criticato da Stefano Bettarini e Iva Zanicchi Anche Stefano Bettarini e Iva Zanicchi hanno commentato negativamente il Grande Fratello di questo anno, sfogandosi sulle pagine di Chi. L’ex inviato dell’Isola dei Famosi ha chiesto gentilmente al giornalista di non paragonare il programma di Barbara d’Urso al Grande Fratello Vip a cui aveva preso anche lui parte, in seguito alla richiesta di paragonare i due ...

Iva Zanicchi : "Grande Fratello? Ne ho visto mezza puntata e mi ha scandalizzato" : Iva Zanicchi ha rilasciato un'intervista senza freni, come nel suo stile, al settimanale Chi, al quale ha parlato di televisione e di politica, spaziando dal Grande Fratello fino a Silvio Berlusconi.Riguardo il GF, l'Aquila di Ligonchio non ha usato mezzi termini. Dopo aver visto in tv, la puntata dedicata alla rissa ai danni di Aida Nizar, Iva Zanicchi ha chiuso col GF di quest'anno, dichiarandosi assolutamente "scandalizzata".prosegui ...

Iva Zanicchi : "Il Gf? Non lo guardo più - mi ha scandalizzato" : Questa edizione del Gf Nip sta facendo parecchio discutere fuori dalla casa più spiata d'Italia. Tra i tanti personaggi del mondo dello spettacolo che hanno detto la loro, c'è anche Iva Zanicchi . La ...

GF - l'affondo di Iva Zanicchi : "Scandaloso - rifiutai il Vip. Sogno 'La Prova del Cuoco'" : Qualora vi stesse chiedendo cosa pensa Iva Zanicchi della nuova edizione del Grande Fratello, il settimanale 'Chi' è...

Iva Zanicchi : “Grande Fratello? Mi ha scandalizzato”/ “Sarei perfetta per la Prova del Cuoco - ma...” : Iva Zanicchi: “Grande Fratello? Mi ha scandalizzato. Sarei perfetta per la Prova del Cuoco, ma...”. La cantante si è raccontata al settimanale Chi. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 15 May 2018 14:52:00 GMT)

CAOS PD/ Il futuro passa per Renzi - Macron - Verdini e Iva Zanicchi : Cosa c'entra la direzione del Pd con la chiusura a M5s e con la confessione Iva Zanicchi? C'entra molto, c'entra tutto. Ecco i nuovi piani del "Berlusconi giovane". SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Fri, 04 May 2018 06:01:00 GMT)DIETRO LE QUINTE/ I poteri forti all'attacco nei vuoti di governo, di N. BertiDIETRO LE QUINTE/ Niente voto: il governo-ponte di Mattarella spiazza Renzi e Di Maio, di M. Maldo