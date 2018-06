Italia e Francia ai ferri corti

Aquarius - lite Italia-Francia : Mattarella appoggia la linea del governo. Di Maio : “Senza le scuse - non indietreggiamo” : “Il fronte istituzionale italiano è perfettamente compatto“. Sulla crisi delle relazioni tra Italia e Francia, dopo le parole di Emmanuel Macron e del suo partito sul caso Aquarius, parlano fonti di Palazzo Chigi, citate dal Corriere della Sera. E tengono a precisare che per ora il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dato pieno appoggio a Giuseppe Conte. Il Quirinale condivide la linea del governo, in particolare sulla ...

Dalla Libia al Niger - dalla Nato alla relazione con la Germania : tutte le distanze tra Italia e Francia : Lo strappo diplomatico tra Italia e Francia sulla vicenda della nave Aquarius? dalla Libia alla Nato, per arrivare al rapporto con la Germania in Europa, non è la prima volta che Roma e Parigi si trovano su posizioni divergenti, se non contrapposte. Posizioni divergenti e contrapposte a loro volta specchio di interessi contrapposti...

Italia vs Francia : crisi sul caso Aquarius/ Da Parigi nessuna scusa : Italia vs Francia: caso migranti Aquarius apre la crisi istituzionale dei due Paesi. Salta vertice ministri Economia, Conte “senza scuse non andrò venerdì a Parigi” ma Macron non si scusa(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 22:46:00 GMT)

Migranti - è ancora scontro Italia-Francia : Macron non si scusa - Conte rinvia visita all'Eliseo : ROMA - Mentre la nave Aquarius - scortata da due unità italiane - naviga verso Valencia col rischio, tra l'altro, di imbattersi in mare mosso , a 24 ore dalla partenza l'imbarcazione ha ormai doppiato ...

Migranti : 635 ricollocati da Italia a Francia in oltre 2 anni : BRUXELLES - Sono complessivamente 635 i richiedenti asilo trasferiti dall'Italia alla Francia, in oltre due anni, sulla base del meccanismo dei ricollocamenti Ue. Risulta dagli ultimi dati resi ...

L'Italia ai ferri corti con la Francia scopre l'asse con Berlino e Vienna. Di cosa si tratta : Parigi tenta di gettare acqua sul fuoco, ma restano le tensioni con l'Italia per il caso Aquarius dopo che ieri l'Eliseo ha definito "cinica e irresponsabile" la politica del governo Conte e il portavoce di En Marche, l'ha addirittura liquidata come "vomitevole". Conte annulla il viaggio, dopo Tria e le parole di Salvini Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha annullato il suo incontro ...

Scontro Italia-Francia - Macron attacca ancora : "Chi caccia le navi provoca" : La mossa del titolare dell'Economia si è resa necessaria dopo i continui strappi dell'Eliseo, non da ultimo quello di mandare l'Incaricata d'Affari Claire Anne Raulin alla Farnesina al posto dell'...

Migranti : è scontro tra Italia e Francia - Macron : 'Non posso dare ragione a chi provoca' : E c'è stata una telefonata in un ''clima cordiale'' tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il suo omologo francese Bruno Le Maire dopo la decisione del primo di annullare l'incontro odierno ...

Alta tensione Italia-Francia - Macron : "Non diamo ragione a chi cerca la provocazione" : "Se diamo ragione a chi cerca la provocazione" rifiutando l'approdo di una nave, "aiutiamo forse la democrazia?". Così Macron durante una sua visita a Mouchamps (Vandea). Il presidente francese...

Caso Aquarius - scontro Italia-Francia. Conte : “Se Macron non si scusa - niente incontro a Parigi”. L’Eliseo : “Nessuno ce le ha chieste” : È rottura fra Italia e Francia in tema di migranti. Dopo le parole di Matteo Salvini durante l’informativa su Aquarius al Senato, è arrivata prima la cancellazione dell’incontro fra il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, e il ministro francese Bruno La Maire in programma per oggi a Parigi, poi la replica del premier Giuseppe Conte: «Nessun du...