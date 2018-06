Irama dopo la vittoria ad Amici | «In ogni esibizione porto dentro di me mia nonna che non

Irama : dopo la vittoria ad “Amici” pronto a salire sul palco del “Plume Tour” : opo la vittoria della diciassettesima edizione di Amici, Irama è pronto a salire sul palco per sorprendere il suo pubblico con la sua prima tournèe, il “Plume Tour”, che attraverserà l’Italia in quattro tappe esclusive a Roma (sabato 24 novembre 2018 @ Quirinetta), Torino (domenica 2 dicembre 2018 @ Hiroshima Mon Amour), Napoli (sabato 8 dicembre 2018 @ Duel Beat) e a Milano (sabato 15 dicembre 2018 @ Magazzini). Il tour prende il nome dal suo ...

MARIA DE FILIPPI - ADDIO AL SABATO SERA/ La stoccata di Aldo Grasso e la "gelosia" di Irama dopo Amici : MARIA De FILIPPI tira le somme del suo Amici 17 e pensa già alla prossima edizione, cosa cambierà e cosa ritroveremo dopo quest'ultimo successo? SABATO SERA e diretta i temi di discussione(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 21:32:00 GMT)

Amici 2018 - classifica finale e vincitore/ Irama incredulo dopo la vittoria : "Assurdo - grazie a tutti" : Irama è il vincitore della finale di Amici 2018: il primo ad esserne sorpreso è proprio lui, che dedica il titolo alla nonna. Le sue parole durante la conferenza stampa.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 21:40:00 GMT)

Irama dopo la vittoria di Amici 17 : le sue prime parole : Amici di Maria De Filippi: Irama parla della sua vittoria Ieri sera è andata in onda la finalissima di Amici 17. Come molti sapranno alla finale del talent show prodotto e condotto da Maria De Filippi sono arrivati in 4: Lauren, Einar, Carmen e Irama. E a vincere è stato proprio quest’ultimo, battendo nell’ultima sfida la cantante Carmen. Una vittoria sicuramente non inattesa. Difatti un po’ tutti puntavano sul giovane, forte ...

Irama : il primo messaggio social dopo la vittoria ad Amici : Irama vince Amici e ringrazia i suoi fan: ecco le parole del cantautore sui social Lunedì 11 Giugno si è tenuta la finalissima di Amici di Maria De Filippi. L’ultima puntata del talent show ha visto Irama alzare la coppa. Filippo Maria Fanti, vero nome di Irama, visibilmente emozionato, ha dedicato la sua vittoria a sua […] L'articolo Irama: il primo messaggio social dopo la vittoria ad Amici proviene da Gossip e Tv.

Amici17 Dopo la canzone Irama dedica la vittoria alla nonna : «Ho pensato a lei tutta la sera» : ' Stasera mentre salivo sul palco ho pensato a mia nonna a cui ho dedicato una canzone, la mia vittoria la rivolgo a le i'. E' questa la splendida dedida d'amore che Irama ha fatto alla nonna s ...

Elisa Toffoli duetto con Irama - Amici 2018 / La cantante torna nel parterre dopo gli attacchi di Asia Argento : Nella finalissima del serale di Amici 2018 non poteva di certo mancare Elisa Toffoli, una delle protagoniste più amate della scuola di Maria De Filippi che questa sera duetterà con Irama(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 12:00:00 GMT)

Nuove date dell’instore tour di Irama per Plume - tutti gli eventi dopo la finale di Amici : il calendario completo : Il calendario aggiornato dell'instore tour di Irama per l'album Plume, rilasciato venerdì 1 giugno per Warner Music Italia. Durante la semifinale di Amici di Maria De Filippi, andata in onda domenica 3 giugno, Irama si è guadagnato un posto nella finale del talent, in programma lunedì 11 giugno: nel corso della serata verrà incoronato il nuovo vincitore di Amici, oltre che il vincitore del circuito Canto. Proprio a causa dello slittamento ...

Amici 2018 : Irama torna con Warner dopo aver sputato veleno sulla casa discografica di Alboni : Irama Irama ha deciso: la sua carriera musicale ripartirà con Warner Music, la stessa casa discografica che abbandonò lo scorso anno per partecipare poi ad Amici, criticandola aspramente nel corso del talent poichè non gli aveva consentiva di affacciarsi sul mercato discografico nostrano. Il cantante fu persino raggiunto all’interno del talent dal direttore marketing dell’etichetta, Sara Andreani, e dal presidente Marco Alboni con i ...

Amici serale 2018/ Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti : la gioia degli allievi : Amici serale 2018: Dopo Irama e Biondo anche Carmen ed Einar incidono gli inediti e pubblicheranno presto il loro primo CD musicale: la gioia degli allievi della scuola.(Pubblicato il Fri, 25 May 2018 02:22:00 GMT)

Plume è il nuovo album di Irama in arrivo dopo Amici : dettagli e tracklist del progetto : Svelati i primi dettagli del nuovo album di Irama, in arrivo venerdì 1 giugno prima della gran finale di Amici di Maria De Filippi. A pochi giorni dall'uscita del progetto discografico e dalla finale del talent di Canale Cinque, Irama ha svelato attraverso i propri canali social il titolo del suo nuovo album e le canzoni in esso contenute. Il disco si chiama Plume ed uscirà venerdì prossimo, il giorno prima della finale di Amici. Giunto ...

Video e testo Cosa Resterà di Irama ad Amici 2018 dopo il Festival di Sanremo 2016 : Cosa Resterà di Irama, probabilmente, sarà tra le canzoni che ascolteremo in diretta su Canale 5 sabato 19 maggio, nel corso del serale di Amici di Maria De Filippi. Il singolo era già stato rilasciato da Irama nel 2016, ai tempi della partecipazione al Festival di Sanremo nella categoria delle Nuove Proposte. Nel 2015, Irama aveva tentato l'accesso ad Amici, senza riuscirci. Nel 2016 era in gara tra i Giovani del Festival di Sanremo, tra le ...