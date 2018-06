' ' Io sto con la squadra di Giovanni Arena' '

Tiro a volo - Coppa del Mondo Siggiewi 2018 : nel trap misto secondi Buccolieri-Stanco - terzi Pellielo-Rossi : Si chiude in maniera quasi perfetta la tappa maltese di Coppa del Mondo di Tiro a volo: a Siggiewi nella gara del trap misto l’Italia piazza ben due coppie sul podio: Emanuele Buccolieri e Silvana Stanco chiudono al secondo posto dopo aver vinto le eliminatorie, mentre Giovanni Pellielo e Jessica Rossi salgono sul terzo gradino del podio. Vittoria per Slovacchia 1 di Zuzana Rehak Stefecekova ed Erik Varga. Dopo le eliminatorie, vinte da ...

Allerta Meteo - Estofex conferma il maltempo al centro/sud : “Grandine di grandi dimensioni e forti raffiche di vento” : Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) emette un’Allerta Meteo di livello 1 per l’Italia centrale e meridionale, soprattutto a causa di precipitazioni eccessive, grandine e violente raffiche di vento. Un vortice di medio livello si muove lentamente verso est lungo il Mediterraneo settentrionale. A nord di esso, sarà presente una corrente debole sulla maggior parte dell’Europa, ad eccezione della parte settentrionale e ...

Morto Ettore Romoli - presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia e storico dirigente di Forza Italia : È Morto all’età di 80 anni l’ex parlamentare ed ex sindaco di Gorizia Ettore Romoli, eletto il 22 maggio scorso come presidente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia. Romoli, nato a Firenze il 9 aprile 1938, aveva contribuito a fondare Forza Italia, di cui negli anni era stato consigliere nazionale e coordinatore regionale. Con il partito di Silvio Berlusconi era stato eletto al Senato nel 1994 e alla Camera nel 2001, oltre ad ...

Ravenna - Giulia uccisa a bastonate - il pm : “Condannate Matteo Cagnoni all’ergastolo” : Ravenna, Giulia uccisa a bastonate, il pm: “Condannate Matteo Cagnoni all’ergastolo” Ergastolo con isolamento diurno, questa la richiesta di condanna per Matteo Cagnoni, il ‘dermatologo dei vip’ imputato con l’accusa di aver ucciso a bastonate la moglie Giulia, madre dei suoi figli. Durante la requisitoria del pm andata in scena nell’udienza di oggi al tribunale […] L'articolo Ravenna, Giulia uccisa a bastonate, il ...

Mondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inutile della storia della tv : aaaaMondiali 2018, cerimonia di apertura in diretta [live_placement] Mondiali 2018, anteprima cerimonia d'apertura prosegui la letturaMondiali 2018 in Russia al via con la cerimonia d'apertura più brutta e inutile della storia della tv pubblicato su TVBlog.it 14 giugno 2018 16:50.

Ravenna - Giulia uccisa a bastonate - il pm : “Condannate Matteo Cagnoni all’ergastolo” : Ergastolo con isolamento diurno, questa la richiesta di condanna per Matteo Cagnoni, il 'dermatologo dei vip' imputato con l'accusa di aver ucciso a bastonate la moglie Giulia, madre dei suoi figli. Durante la requisitoria del pm andata in scena nell'udienza di oggi al tribunale di Ravenna, Cagnoni non era presente.Continua a leggere

Ford - stop allo sviluppo del fuel cell con la Daimler : L'accordo siglato nel 2013 tra la Ford e il gruppo Daimler per lo sviluppo della tecnologia fuel cell a idrogeno sarà presto concluso, ponendo fine alla Automotive fuel cell Cooperation Corp con sede negli Stati Uniti. A confermarlo ai microfoni della Reuters è la stessa Casa americana, dal momento che ambedue i gruppi industriali hanno deciso di portare avanti i propri progetti separatamente.Tutti investono, il mercato aspetta. Le fuel ...

Trasporto in auto - Simeup : Attenti al seggiolino giusto; Professione - il 14 giugno i sindacati a confronto : Professione, IL 14 giugno I sindacati A confronto Il 14 giugno a Roma si parla de "IL PEDIATRA NEL MONDO DEL LAVORO" con le associazioni sindacali di pediatria ospedaliere e territoriali. Domenico ...

Trump : "stop alle esercitazioni in Corea finché trattiamo con Pyongyang" : Dopo la storica firma dell'accordo tra Kim Jong-un e Donald Trump arriva un altro segnale importante dagli Stati Uniti: sospese "a tempo indeterminato" le esercitazioni militari nella penisola Coreana. La notizia arriva direttamente dall"amministrazione americana, a conferma delle buone intezioni di Washington affinché l'intesa tra i due leader produca gli auspicati effetti positivi. Al solito Trump ha affidato a Twitter il proprio commento: ...

Una storia vera/ Su Iris il film con Richard Farnsworth (oggi - 14 giugno 2018) : Una storia vera, il film in onda su Iris oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Richard Farnsworth, Sissy Spacek e Harry Dean Stanton, alla regia David Lynch. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 16:12:00 GMT)

ANNA TATANGELO SVENUTA IN OSPEDALE/ "E' il terzo parto a cui assisto - ma oggi..." : Gigi D'Alessio con lei? : Malore per ANNA TATANGELO che finisce sui social annunciando il suo svenimento. Al suo fianco l'amato Gigi D'Alessio ma qual è la causa di quello che è successo?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 15:31:00 GMT)

Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò? Il pubblico dovrà accontentarsi di Christopher Lambert : Ad un passo dall'inizio delle riprese tutti si chiedono ancora: Patrick Dempsey ne La Dottoressa Giò ci sarà oppure no? A quanto pare la risposta è negativa proprio come abbiamo pensato e rivelato sin dall'inizio. Il dottor Stranamore di Grey's Anatomy non ritroverà il camice e tornerà in corsia, almeno non per il revival della serie tv che ha come protagonista Barbara d'Urso. La conduttrice napoletana, dopo il successo delle ultime settimane ...

Sorpreso dai carabinieri con hashish scopre di essere stato truffato Al posto della droga anche saponette