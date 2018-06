Io | arrivata in Italia col barcone vi dico perché Salvini ha fatto bene

Qualcuno sembra non accorgersene - ma anche in italia è arrivata la propaganda di Putin : Con l'arrivo al governo di Matteo Salvini torna di stretta attualità il livello di influenza dello zar Putin sullo scenario globale. Il Capo del governo italiano, esecutore di un contratto politico dove il pallino è ormai nelle mani di Salvini, ha chiesto di togliere le sanzioni alla Russia, mettendo così al centro del dibattito pubblico uno dei cavalli di battaglia del Ministro dell'Interno.Da anni infatti la propaganda ...

MotoGp Italia - Pirro : «È arrivata anche per me l'ora di scendere in pista» : SCARPERIA - Sulla pista di casa la Ducati si schiererà con il tridente. La Rossa di Borgo Panigale potrà usufruire di una wild card che sarà affidata al collaudatore Michele Pirro, che avrà quindi la ...

FMN - ancora non arrivata la proposta da Trenitalia su quota Trenord : Ferrovie Nord Milano , FNM , "non ha ricevuto alcuna proposta relativa alla propria partecipazione in Trenord , società a controllo congiunto con Trenitalia , e conseguentemente non ha effettuato ...

Iliad è arrivata in Italia : chiamate e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 5 - 99 euro per sempre : Iliad è finalmente sbarcata in Italia, dopo mesi di attesa. Scopriamo quali sono le tariffe e le strategie applicate dal gruppo francese. L'articolo Iliad è arrivata in Italia: chiamate e SMS illimitati e 30 GB di Internet a 5,99 euro per sempre proviene da TuttoAndroid.

Quarant'anni dalla 194 : come l'Italia è arrivata ad avere una legge sull'aborto : Compie 40 anni la legge sull'aborto, frutto di un'aspra battaglia sociale, politica ed etica. A volere una norma che riconoscesse il diritto per le donne all'interruzione volontaria di gravidanza furono soprattutto i...

“Completamente nuda!”. Il Giro d’Italia si fa hot. arrivata con la maglietta da ciclista - ci ha messo poco a levarsi tutto e mandare in tilt i fan : Che al Giro d’Italia c’è stata anche lei se ne sono accorti più o meno tutti. Presente in quanto testimonial di uno sponsor che accompagna la carovana rosa, nel bel mezzo della gara, ha approfittato di un momento di relax per mettersi a suo agio, via l’abbigliamento da ciclista, per godersi qualche momento di tranquillità: completamente nuda e immortalata in una foto mozzafiato. Il risultato? Social in tilt e pubblico ...