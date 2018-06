Internet non è più neutrale E ora che succede? 

Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e non solo : Samsung Internet Browser Beta si aggiorna alla versione 7.4 portando diverse novità: tra queste spiccano il supporto all'Intelligent Scan di Galaxy S9 e S9 Plus e la nuova modalità di lettura personalizzabile con font, dimensioni e sfondo. L'articolo Samsung Internet Browser Beta si aggiorna con Intelligent Scan e non solo proviene da TuttoAndroid.

Tanti problemi Tiscali il 21 maggio : non funziona connessione Internet e cambio password : Si registrano gravi problemi Tiscali oggi 21 maggio. Non funziona la connessione internet garantita dal servizio e molti clienti non hanno la possibilità di navigare nel web in alcun modo in queste ore. Quale tipologia di errore viene visualizzata e perché è richiesto il cambio password ai clienti? Le prime segnalazioni di problemi Tiscali quest'oggi sono state registrate ad inizio mattinata, in particolare in un'area geografica che ...

Che succederà alla Rete se Internet se non sarà più 'neutrale' : Per ora è poco più di una vittoria simbolica, ma raccoglie i frutti di mesi di lavoro e di tweet di protesta: il 17 maggio il Senato americano ha votato sul mantenimento della neutralità della Rete con 52 voti a favore e 47 contrari. Il principio - sancito durante l’amministrazione Obama - prescrive l’obbligo da parte degli operatori di trattare i dati trasmessi su Internet nello stesso modo. Quindi di non ...

Internet e servizi online - l'Italia fa schifo : 25° paese su 28 in Europa. E le cose non sono destinate a migliorare - anzi : 'In questa prospettiva, ci auguriamo che il prossimo governo veda tra i suoi autorevoli esponenti un ministro con delega all'Economia Digitale e all'Innovazione e che il Parlamento istituisca una ...

Si conoscono su Internet - lei pensa di aver trovato l’anima gemella. Ma non è così : era iniziato l’horror : A chi non è capitato di avere una ‘fissazione’ amorosa per qualcuno. Di solito succede quando la persona desiderata fa la preziosa, ma se proprio non si lascia andare (quasi subito) è arrivato il momento di mollare la presa. Ecco, questo è quello che non ha fatto Jacqueline Ades, una donna di 31 anni dell’Arizona (Stati Uniti) che per questo motivo è stata accusata di stalking. La ragazza era uscita con un uomo una sola ...

Spotorno : "Non c@dere nella rete" un incontro per l'utilizzo consapevole di Internet e dei social network : ... ovunque esso si trovi.Si tratta di un vero e proprio mondo che ha i suoi lati positivi e negativi.Voi, ragazzi dagli undici ai quattordici anni, siete intelligenti e sensibili, ma non siete capaci ...

In Italia un minore su 10 in povertà assoluta - 1 su 3 non usa Internet - : Il rapporto di Save the Children "Nuotare contro corrente. povertà educativa e resilienza in Italia" per la campagna "Illuminiamo il Futuro", descrive la situazione dei bambini fra disagio familiare, ...

In Italia un minore su 10 in povertà assoluta - 1 su 3 non usa Internet : In Italia un minore su 10 in povertà assoluta, 1 su 3 non usa internet Il rapporto di Save the Children "Nuotare contro corrente. povertà educativa e resilienza in Italia" per la campagna "Illuminiamo il Futuro", descrive la situazione dei bambini fra disagio familiare, scarse opportunità educative e assenza di ...

Infanzia - Save the Children : Italia paese vietato ai minori - oltre la metà non legge un libro - quasi 1 su 3 non usa Internet e più del 40% non fa sport : Un paese vietato ai minori, dove quasi 1 milione e trecentomila bambini e ragazzi[1] – il 12,5% del totale, più di 1 su 10 – vivono in povertà assoluta, oltre la metà non legge un libro, quasi 1 su 3 non usa internet e più del 40% non fa sport. Ma, soprattutto, un paese dove i minori non riescono a emanciparsi dalle condizioni di disagio delle loro famiglie e non hanno opportunità educative e spazi per svolgere attività sportive, artistiche e ...

Il fratello di Elisabetta : 'Ho saputo della tragedia su Internet - lei non rispondeva e ho temuto' : BOLZANO. «Non sappiamo ancora cosa sia successo. Sono in macchina e sto andando in Svizzera, dove chiederò informazioni più dettagliate alla polizia del Cantone Valllese». Lo dice Giovanni Paolucci, ...

Far web. Perché Internet non può non avere regole : Oggi questi protagonisti dell'economia digitale " oltre a gestire una mole enorme di dati, di cui occorre prevenire ogni utilizzazione impropria e distorta " controllano totalmente l'accesso ai ...

Internet - non solo fake news : nasce l’Osservatorio su botnet : “Oltre il 50% delle conversazioni piu’ accese online e nei social network non e’ dovuto alle persone ma alle reti di account automatizzate (botnet), usate da chi ha interesse a influenzare una discussione nel momento in cui gli scambi si moltiplicano”. Occhio alle botnet, sottolinea dunque l’esperto di IT Renato Gabriele, fondatore di Oohmm (Observatory of Online Harassment and Media Manipulation), presentando al ...

Mulgan al convegno del Messaggero : «Internet - il modello di business non reggerà» : Detta da lui va presa sul serio. Geoff Mulgan il suo sguardo lo ha sempre proiettato sul futuro. Il ceo di National Endowment for Science, Technology and the Arts (Nesta), la Fondazione senza scopo...

