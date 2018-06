Inter tra mercato e Champions | come funziona la lista ridotta per l’Europa

Calciomercato Serie A - tutte le trattative del giorno : colpi Napoli ed Inter - super mosse di Samp - Bologna e Atalanta : Calciomercato Serie A, tutte le trattative del giorno – L’Atalanta al lavoro per la prossima stagione, la dirigenza è attivissima sul mercato con l’intenzione di costruire una squadra ancora più forte da consegnare al tecnico Gasperini e provare ad essere competitiva in tutte le competizioni. Nel frattempo arriva una mossa importante per l’attacco, è fatta per Marco Tumminello della Roma, nella scorsa stagione in prestito al Crotone. ...

Maltempo - piogge nel nuorese : traffico ferroviario Interrotto : Maltempo e disagi al traffico ferroviario in Sardegna. A causa delle intense piogge che hanno allagato la sede ferroviaria nei pressi di Macomer e Campeda (Nu), la circolazione dei treni della linea Macomer – Ozieri- Chilivani è stata interrotta. Lo comunica Tranitalia. Le squadre tecniche sono al lavoro per ripristinare la linea ferroviaria. L'articolo Maltempo, piogge nel nuorese: traffico ferroviario interrotto sembra essere il primo su ...

Ukraine International Airlines lancia i voli tra Toronto e Kiev : Teleborsa, - Ukraine International Airlines ha iniziato a operare i voli diretti tra Kiev e Toronto , portando a 6 il numero di destinazioni a lungo raggio serviti dalla capitale ucraina: Bangkok, ...

Nuoto - Filippo Magnini e l’udienza al Tribunale Antidoping. Spuntano le Intercettazioni : “Vediamoci in autostrada - portami i funghi” : È stata fissata la data dell’udienza di Filippo Magnini davanti alla prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping. Il 12 luglio (ore 14.00) il due volte Campione del Mondo dei 100 metri dovrà presentarsi per rispondere dei capi di accusa: consumo o tentato consumo di sostanze dopanti, favoreggiamento, somministrazione o tentata somministrazione di sostanza vietata. Il TNA ha richiesto una squalifica di ben 8 anni per il nuotatore che si è ...

Prima si picchiano i ragazzi - poi botte tra i genitori Intervenuti per dividerli : Arcidosso , Grosseto, , 14 giugno 2018 - I carabinieri della compagnia di Pitigliano hanno denunciato tre stranieri che hanno preso parte ad una lite scoppiata nel tardo pomeriggio nel centro di ...

Internet non è più neutrale. E ora che succede? : Come in una cronaca di una morte annunciata, ieri le regole che proteggevano la neutralità della rete negli Stati Uniti sono state ufficialmente annullate. Sei mesi dopo la votazione della Commissione federale ...

NAINGGOLAN ALL'Inter/ La partenza del Ninja cambia la strategia della Roma su Pellegrini : NAINGGOLAN ALL'INTER, la prima offerta è di 22 milioni più un giovane, ma la Roma ne chiede 40: parti ancora distanti. La trattativa è comunque cominciata(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 17:22:00 GMT)

Gli strani movimenti dei soldi della Lega - Interpellanza parlamentare - : Roma, 13 giu. , askanews, 'Che fine hanno fatto 46 dei 48 milioni di euro confiscati alla Lega dalla procura di Genova? Esistono profili di ilLegalità nell'arrivo e la rapida dipartita di oltre 24 ...

Il futuro della sicurezza : a Genova la conferenza Internazionale sulla Cyber security applicata ad energia e trasporti : I massimi esperti di Italia, Europa e Medio oriente si incontrano nella splendida cornice del Palazzo della Borsa Valori di Genova per confrontarsi su un tema di estrema attualità: la Cyber security. Negli ultimi anni, le reti elettriche, la mobilità e i trasporti sono state proiettati in una trasformazione tecnologica vertiginosa verso una intelligenza “distribuita” e controllata da remoto tramite sistemi informatici. L’industria ...

“Ho votato M5s ma dico : la sinistra Interna si svegli”. L’allarme dell’attore Marescotti : Roma. Addormentarsi (in marzo) con il sogno di una rivoluzione democratica dal basso e svegliarsi, in giugno, con il governo gialloverde. Che fare? Un fantasma si aggira infatti per le vie percorse dall’elettorato di sinistra che, in polemica con il Pd o in cerca di papi stranieri, negli ultimi anni

Mondiali Russia 2018 – Allarme rientrato per la Spagna - Lopetegui resta ct : provvidenziale l’Intervento di Ramos : Julen Lopetegui resta commissario tecnico della Spagna, rientrato l’Allarme dopo la sfuriata del presidente della Federazione iberica irritato per la firma con il Real Madrid Tanto tuonò che… non piovve. Allarme rientrato per la Spagna, Julen Lopetegui resta al suo posto e guiderà la selezione spagnola in occasione dei Mondiali 2018, che scatteranno domani in Russia. Il presidente della Federazione Rubiales è stato convinto a non ...

Ascolti TV | Martedì 12 giugno 2018. Calano i Wind Music Awards (18.1%) - Floris 10.6%. flop Canale 5 (8.7%). Rai1 al 2% con l’Interruzione trasmissioni : Wind Music Awards Su Rai1 il secondo appuntamento con I Wind Music Awards 2018 – dalle 21.33 alle 23.52 – ha conquistato 3.752.000 spettatori pari al 18.1% di share. Su Canale 5 il film L’Amore è Eterno Finchè Dura ha raccolto davanti al video 1.770.000 spettatori pari all’8.7% di share. Su Rai2 Vita, Cuore, Battito ha interessato 1.576.000 spettatori pari al 6.7% di share. Su Italia 1 il film L’Incredibile Hulk ha ...