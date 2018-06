Inter Juventus Under 15 Streaming video e diretta tv | orario e risultato live Finale

Cancelo alla Juventus? / Calciomercato - il terzino : "Mi aspettavo di più dall'Inter - ora voglio..." : Cancelo alla Juventus? Calciomercato, il terzino portoghese sottolinea che si aspettava di più dall'Inter e che ora vuole giocare la Champions League. Per lui probabile lo sbarco a Torino?(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 10:12:00 GMT)

Fassone : 'Milan e Inter lontane dalla Juventus. Stadio nuovo? Stiamo valutando se ci convenga' : Il Milan vuole tornare in alto, ma il processo di crescita sarà lento e faticoso. E' questo il fulcro delle dichiarazioni di Marco Fassone , che ha parlato della situazione del club rossonero a ...

Serie A Inter - Antonello : «Juventus - modello di riferimento» : MILANO - "Quando competeremo con la Juventus per lo Scudetto? Stiamo impostando un lavoro importante per far tornare l'Inter competitiva ai massimi livelli nei prossimi anni" . Così l'amministratore ...

MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? / Calciomercato - il capitano dei nerazzurri discute del rinnovo con l'Inter : MAURO ICARDI ALLA JUVENTUS? Calciomercato: la moglie e agente del calciatore argentino Wanda Nara è pronta a incontrare i dirigenti bianconeri per trattare il futuro del marito.(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 13:48:00 GMT)

Inter-Icardi - attenzione : Wanda Nara incontrerà la Juventus : Vacanze finite per Mauro Icardi e Wanda Nara. La moglie-agente dell’attaccante argentino, stando a quanto riportato dai colleghi di “TuttoSport“, incontrerà la Juventus per discutere del potenziale trasferimento in bianconero di Icardi. Un incontro che verterà sulla potenziale offerta contrattuale bianconera applicata ad uno scambio, per nulla semplice, con Higuain. Tuttavia, Wanda Nara, prima di discutere il rinnovo con l’inter, vorrà ascoltare ...

Shock Juventus - l’under 15 festeggia con cori da brividi : “Napoli usa il sapone” - il club Interviene! [VIDEO] : La Juventus under 15 ha battuto i pari età del Napoli, lasciandosi andare a cori che dire vergognosi è dir poco: i dettagli “Abbiamo un sogno nel cuore, Napoli usa il sapone”, un coro che si commenta da solo. Ciò che è ancor più grave è che a cantare questa pessima sinfonia, siano stati i ragazzini della Juventus under 15. L’ignoranza imperante continua a sorprendere sempre più, chiaro il riferimento ai nazisti che con il ...

Juventus - dalla Spagna voci di un Interesse per Kovacic : L'addio di Zinedine Zidane alla panchina del Real Madrid potrebbe innescare un effetto domino, portando a una serie di divorzi - anche eccellenti - fra alcuni giocatori e il club 'blancò. L'ultimo '...

Federico Chiesa - Ceccarini : 'Juventus e Inter hanno superato la concorrenza' (RUMORS) : Per Federico Chiesa è ormai una lotta a due fra Juventus ed Inter. È questo il parere di Niccolò Ceccarini, nel suo editoriale per TMW, dedicato in parte alle vicissitudini del calciatore attualmente in forza alla Fiorentina. Per il giornalista, Roma e Napoli sono le altre due italiane Interessate al giovane fuoriclasse, anche se queste dovrebbero avere poche speranze di portarlo in rosa. Il calciatore viola è legato alla squadra nella quale ...

Edicola : l'Inter copre d'oro Icardi e sogna Nainggolan - la Juventus punta Milinkovic-Savic : Intanto, stando al Corriere dello Sport, l'Inter continua a lavorare per Radja Nainggolan . La nostra opinione: mossa doverosa di Ausilio che, al di là di tutte le speculazioni di mercato, non può ...

Calciomercato : il punto sulle trattative di Inter - Juventus e Napoli : Siamo solo a giugno e, dunque, la sessione estiva di Calciomercato non è ancora ufficialmente iniziata. I maggiori club della Serie A, però, sono al lavoro da tempo per rafforzare i propri organici in vista della nuova stagione e sono già stati messi a segno alcuni colpi, sia in entrata che in uscita. Ovviamente in questa fase a tenere banco sono soprattutto le indiscrezioni. Inter: le richieste di Spalletti Tra tutti i club italiani, l'Inter è ...

Juventus-Inter - scambio Icardi-Higuain : c’è il sì di Spalletti e Allegri : Juventus-Inter, SACAMBIO Icardi-Higuain- Arriva il primo sì sul potenziale scambio di mercato tra Juventus e Inter per quel che riguarda Icardi e Higuain. Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “TuttoSport“, sarebbe arrivato il sì di Spalletti e Allegri. Il tecnico nerazzurro avrebbe aperto totalmente all’addio del suo capitano considerando l’arrivo di Higuain e un guadagno […] L'articolo ...

