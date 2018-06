Industria 4 0 | al via laboratorio ENEA di componenti hi-tech per aerei | motori e protesi

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Produrre futuri ‘inchiostri’ per la stampa 3D dihi-per, parti di motore per automobili e, in prospettiva,medicali. Sono questi i principali settori delsui materiali avanzati MAIA, che conta su un finanziamento di circa 4 milioni di euro della Regione Lazio. Il“Materiali Avanzati in una Infrastruttura Aperta” – da qui l’acronimo MAIA – nascerà nel Centro Ricerchedi Casaccia a Roma e si occuperà in particolare di studiare nuovi materiali in polvere estremamente fine (dai 10 ai 50 micron) con cui le aziende hi-e la stessapotranno realizzare, semilavorati e prodotti finiti, grazie ad attrezzature e sistemi innovativi di processo e qualificazione della struttura, come stampanti, presse e forni. “Realizzeremo undi ricerca e servizi destinati alle grandi industrie, alle PMI e agli altri ...