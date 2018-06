Incidente sull' A13 | camionista scende dal tir sulla corsia d' emergenza | travolto e ucciso

Brutto Incidente sull'A24 - Volvo Contro Mezzo di Soccorso. : L'Aquila - Incidente questa mattina sull’A24 in direzione Roma subito dopo la stazione di servizio Valle Aterno. Alle 9:15 circa, un Mezzo di Strada dei Parchi, con due dipendenti a bordo si è fermato sulla corsia di emergenza per rimuovere un oggetto presente sulla carreggiata, dopo aver attivato tutti i sistemi luminosi lampeggianti in dotazione. Uno dei due operai è sceso dal Mezzo mentre il secondo è rimasto a bordo del ...

Cosenza - Incidente sulla Statale 107 : morti due ragazzi di 16 e 22 anni - grave una 18enne : Il tragico incidente mortale nei pressi di Rovito. Una Twingo con a bordo un ragazzo di ventidue anni si è scontrata con una Smart su cui viaggiavano una coppia di fidanzati. Il ventiduenne è morto sul colpo, l’altro ragazzo si è spento poco dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.Continua a leggere

Roma - Incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Terni. In prognosi riservata il 71enne coinvolto oggi alle 14 - 30 circa in Incidente sulla Flaminia nei pressi di Spoleto : UMWEB, Terni. A seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 12 giugno lungo la strada Flaminia, alle porte di Spoleto, un uomo di 71 anni che era a bordo di una moto è stato ...

Giussano : traffico ancora in tilt per un Incidente sulla Novedratese : Giussano ancora ingolfata per un incidente sulla Novedratese, non lontano da dove la scorsa settimana era andato a fuoco un furgone. Questa volta coinvolti un camion e un'auto: tre feriti non gravi. ...

PIACENZA - Incidente SUL LAVORO : OPERAIO MORTO SCHIACCIATO/ Ultime notizie - mistero sulla dinamica : PIACENZA, INCIDENTE mortale sul LAVORO, OPERAIO 31enne rimasto SCHIACCIATO in un capannone in costruzione. L'uomo, originario del Bangladesh, era da solo al momento dell'accaduto(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:20:00 GMT)

contromano sulla A1 - 83enne provoca Incidente su A1

Nuovo rapporto sulla morte di Elena Aubry : "L'Incidente non è stata causato dalle buche di Roma" : La morte di Elena Aubry - 26enne motociclista romana, che lo scorso 8 maggio andò a schiantarsi contro un guardrail sulla via Ostiense - sembra essere ancora avvolta dal mistero. Se dai primi rilievi della municipale sembrava chiaro che a causare l'incidente fossero state le buche e le radici sporgenti sull'asfalto, all'altezza del cineland di Ostia, ora un Nuovo rapporto degli stessi vigli del X gruppo mare, diffuso dal Messaggero, ...

Incidente mortale sull'Ostiense - per i vigili non fu colpa delle buche : Uno schianto fatale ancora avvolto nel mistero. A causare la morte di Elena Aubry, la giovane motociclista 26enne che a maggio si è scontrata contro un guardrail sulla via Ostiense dopo aver perso il ...

Incidente sulla Modica-Marina di Modica : muore 43enne : Un 43enne di Ragusa, M.C., è morto ieri sera sulla Modica mare nei pressi del distributore di carburante. L'auto tranciata dal guard rail

Vico Equense - impressionante Incidente : due turiste travolte sulle strisce da uno scooter : incidente a Punta Scutolo, tra Meta di Sorrento e Vico Equense, in provincia di Napoli. Due donne sono state travolte e scaraventate a terra da uno scooter mentre attraversavano sulle strisce pedonali.

Incidente sull'A1 : due morti : Due persone sono morte in un Incidente stradale che ha visto coinvolti un furgone e un mezzo pesante sull'A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli all'altezza del km 604.