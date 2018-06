Incidente sul lavoro in Fincantieri | inchiesta per omicidio colposo | l’operaio non aveva

Brutto Incidente sull'A24 - Volvo Contro Mezzo di Soccorso. : L'Aquila - Incidente questa mattina sull’A24 in direzione Roma subito dopo la stazione di servizio Valle Aterno. Alle 9:15 circa, un Mezzo di Strada dei Parchi, con due dipendenti a bordo si è fermato sulla corsia di emergenza per rimuovere un oggetto presente sulla carreggiata, dopo aver attivato tutti i sistemi luminosi lampeggianti in dotazione. Uno dei due operai è sceso dal Mezzo mentre il secondo è rimasto a bordo del ...

Cosenza - Incidente sulla Statale 107 : morti due ragazzi di 16 e 22 anni - grave una 18enne : Il tragico incidente mortale nei pressi di Rovito. Una Twingo con a bordo un ragazzo di ventidue anni si è scontrata con una Smart su cui viaggiavano una coppia di fidanzati. Il ventiduenne è morto sul colpo, l’altro ragazzo si è spento poco dopo nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Cosenza.Continua a leggere

Fincantieri - Incidente sul lavoro : operaio cade dal ponte nave e muore davanti ai fratelli : L'operaio di 43 anni è caduto nel vano ascensore della nave da crociera in costruzione facendo un volo di oltre dieci metri mentre stava eseguendo lavori di saldatura per una ditta esterna impegnata nel cantiere di Fincantieri a Sestri Ponente, Genova.Continua a leggere

Napoli - ambulanza sequestrata dopo Incidente/ Ultime notizie : sanitari 118 minacciati e trascinati sul mezzo : Napoli, ambulanza sequestrata dopo incidente stradale: secondo caso in pochi giorni. Personale del 118 minacciato, trascinato sul mezzo e costretto a soccorrere due feriti.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 20:05:00 GMT)

Roma - Incidente stradale sulla Pontina : morto motociclista/ Ultime notizie : strada chiusa - code fino a 10 km : Roma, incidente stradale sulla Pontina: morto un motociclista, incerta la dinamica del sinistro. Gravi ripercussioni sulla viabilità, code fino a 10 km e traffico verso Latina.(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 16:00:00 GMT)

Terni. In prognosi riservata il 71enne coinvolto oggi alle 14 - 30 circa in Incidente sulla Flaminia nei pressi di Spoleto : UMWEB, Terni. A seguito di un incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio del 12 giugno lungo la strada Flaminia, alle porte di Spoleto, un uomo di 71 anni che era a bordo di una moto è stato ...

Russia : Incidente sul Volga - 11 morti : ANSA, - MOSCA, 12 GIU - Un catamarano a motore ha centrato una chiatta nel corso di una manovra errata sul fiume Volga nei pressi di Volgograd. L'incidente è avvenuto ieri in serata e ha causato la ...

Casilina. Lunghe code sul Raccordo per Incidente : VIABILITA’, ASTRAL INFOMOBILITA’: Lunghe code SUL Raccordo PER incidente code di circa 6 km sul Grande Raccordo Anulare, in carreggiata esterna, per un incidente che ha coinvolto più veicoli all’altezza del km 37+500, in prossimità della Casilina. Lo comunica Astral Infomobilità. L'articolo Casilina. Lunghe code sul Raccordo per incidente proviene da RomaDailyNews.

Giussano : traffico ancora in tilt per un Incidente sulla Novedratese : Giussano ancora ingolfata per un incidente sulla Novedratese, non lontano da dove la scorsa settimana era andato a fuoco un furgone. Questa volta coinvolti un camion e un'auto: tre feriti non gravi. ...

BIONDO RESTA IN MUTANDE SUL PALCO/ Video - il rapper di Amici 17 commenta l'Incidente : "La mia anima è..." : BIONDO RESTA in MUTANDE sul PALCOscenico, Video, il rapper di Amici 17 e la divertente disavventura dal vivo e davanti le fan: “Dejavù” diventa improvvisamente hot.(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 15:12:00 GMT)

Biondo in mutande al Comacchio Beach Festival - l’Incidente sul palco durante Deja Vu (video) : Incidente per Biondo in mutande al Comacchio Beach Festival durante l'esibizione: il concorrente di Amici, eliminato alcune settimane fa dal talent, si è esibito sabato 9 giugno durante il concerto a Comacchio Beach Festival. Una gaffe in pubblico, durante uno dei suoi primi appuntamenti dal vivo, che difficilmente i suoi fan scorderanno: durante l'esibizione in Deja Vu, canzone che lo ha rappresentato maggiormente durante l'edizione di ...

Piacenza - Incidente sul lavoro : operaio morto schiacciato in cantiere : Piacenza,incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato in cantiere Piacenza,incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato in cantiere Continua a leggere L'articolo Piacenza,incidente sul lavoro: operaio morto schiacciato in cantiere proviene da NewsGo.

