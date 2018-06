Inchiesta stadio Roma - Cantone : contesto che emerge è preoccupante : Roma , 14 giu. , askanews, - "Ho ricevuto l'ordinanza che leggerò. Certo il contesto che emerge è preoccupante , soprattutto per la mentalità da parte di alcuni di pensare che tutti i problemi ...

Inchiesta stadio Roma : «E se trovo suoi messaggi?». Lanzalone imbarazza il M5S : «Oddio, fammi vedere se ho scambiato qualche WhatsApp con lui. Niente, meno male». Il gioco più diffuso tra i deputati 5 Stelle è il check del cellulare, per verificare di non essere stati contagiati ...

Stadio Roma - nuova Inchiesta per corruzione sul progetto. Anche uomini M5s - Pd e Fi tra gli arrestati : Nove arrestati , sedici indagati dalla Procura di Roma . Tra i destinatari della custodia cautelare, il consigliere regionale Palozzi di Forza Italia, l'imprenditore Parnasi, il presidente di Acea ...

Stadio della Roma sotto Inchiesta : 9 arresti - c'è anche Parnasi : Nove arresti (6 in carcere e tre ai domiciliari) per il nuovo Stadio della Roma a Tor Di Valle. Tra le persone arrestate ci sono l'imprenditore Luca Parnasi, in carcere insieme a cinque...