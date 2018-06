Incendio a via Tor di Nona | agenti della Polizia Locale salvano donna

Incendio in un palazzo di via degli Amatriciani a Roma. Tre intrappolati - evacuati due stabili : Incendio in un palazzo a Roma in via Tor di Nona. Lo stabile e quello a fianco sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Nello stabile contiguo a quello in cui è scoppiato l'Incendio abita il presidente della Camera Roberto Fico. Tra gli abitanti dello stabile ci sarebbe una donna ustionata soccorsa dai medici di emergenza. A quanto apprende l'Adnkronos l'Incendio sarebbe partito a causa di candele accese in un appartamento.

Atac : nessun principio Incendio su bus 495 di viale Mazzini : Atac: su linea 30 fumo causato da bloccaggio cinghia aria condizionata Roma – Di seguito la nota proveniente dall’ufficio Stampa di Atac. “Non c’è stato alcun principio di incendio su una vettura in servizio sulla linea 495, in viale Mazzini, diversamente da quanto riportato da notizie di stampa. Intorno alle 14 è accaduto invece che, su una vettura della linea 30, in seguito al bloccaggio della cinghia ...

Giussano - soccorsi in via D'Azeglio per un Incendio in appartamento : soccorsi a Giussano in via D'Azeglio nella serata di martedì 5 giugno per un incendio in appartamento al quarto piano di un condominio. I residenti delle case vicine sono stati invitati a uscire ...

Incendio in Viale Amendola. Mobilitati uomini e mezzi : La Spezia - Paura in Viale Amendola per un Incendio divampato al quarto piano di una palazzina. Le fiamme si sarebbero propagate dalla cucina per dinamiche in fase di accertamento. Il fumo è stato ...

Palermo - Incendio in appartamento in via Cataldo Parisio/ Video ultime notizie - un ferito : perdita di gas? : Palermo, incendio in appartamento in via Cataldo Parisio: tanta paura nella mattinata, un ferito lieve trasportato in ospedale. Rogo scatenato da una perdita di gas?(Pubblicato il Fri, 01 Jun 2018 18:24:00 GMT)

Incendio a Napoli : capannone che ospita migranti in fiamme/ Ultime notizie - video : colonna di fumo in via Brin : Incendio a Napoli: capannone che ospita migranti in fiamme. Ultime notizie, video: colonna di fumo in via Brin, residenti abusivi in fuga. Gli aggiornamenti sul rogo(Pubblicato il Tue, 29 May 2018 14:34:00 GMT)

Incendio su via Marina - sfollati venti extracomunitari : un ferito : di Dario De Martino NAPOLI. Incendio grave questa mattina a via Marina. Le fiamme si sono propagate all'interno di un fabbricato all'interno del quale vivono una ventina di extracomunitari. Il ...

Via Crocco - Incendio all’alba in una casa. Donna di 50 anni muore asfissiata| : L’incendio è scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo prima che divorasse l’appartamento. Morti anche due cani

Via Crocco - Incendio all’alba in una casa : L’incendio pare essere scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo che ha avvolto l’appartamento e ucciso la donna

Castelletto - Incendio in via Crocco : L’incendio pare essere scoppiato intorno alle 4 di questa mattina e non c’è stato modo di fermare il rogo che ha avvolto la casa e ucciso la donna

Incendio in un locale di via Casilina : abitanti dell’edificio salvati dalla Polizia Locale : Alle ore 4,30 circa di questa mattina un vasto rogo ha colpito un esercizio commerciale in via Casilina 1791 costringendo all’evacuazione di una ventina di persone che alloggiavano nell’edificio adiacente il Locale circondato dalle fiamme. Gli Agenti della Polizia Locale di Roma Capitale, mentre svolgevano attività di monitoraggio nella zona, dopo aver partecipato alle operazioni di cancellazione […] L'articolo Incendio in un ...

Autobus prende fuoco a Roma. Le foto dell'Incendio in via del Tritone : Attimi di panico a Roma, dove questa mattina un Autobus dell'Atac ha preso fuoco in pieno centro. L'incendio è divampato in via del Tritone, a pochi metri dalle principali sedi istituzionali della ...

Incendio in via Ghisleri - 82enne muore asfissiato : CREMONA - Luigi Aquilino , 82 anni, ha perso la vita nell'Incendio che ha distrutto l'appartamento in cui abitava in via Ghisleri, al primo piano dello stabile che ospita il supermercato Esselunga. Le ...

Incendio auto in via Trento Trieste : Una squadra dei vigili del fuoco di Arezzo è intervenuto questa mattina in via Trento Trieste. Sul posto infatti stava andando a fuoco una macchina. Le fiamme sono partite dal vano motore. Prima che l'...