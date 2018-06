In Italia più di 18mila minori migranti non accompagnati | cosa vuol dire crescere

La terra dell'abbastanza è la prova che il cinema Italiano è più in forma che mai : Come vi siete avvicinati al cinema? Veniamo da una famiglia estremamente semplice, che non ha a che fare col mondo del cinema. Ma i nostri genitori sono persone estremamente colte. Già a dieci anni ...

Le spiagge più care d'Italia? Ecco quali sono : ll sito olandese TravelBird per il terzo anno consecutivo ha stilato una classifica delle località più care del mondo per poter trascorrere una normale giornata in spiaggia . Il portale di viaggi ha considerato le tariffe medie di più di 250 lidi con i loro servizi annessi. Oltre all'ingresso al lido, ...

In Italia c'è la tassazione sul lavoro più alta d'Europa : Quasi metà stipendio degli Italiani se ne va in tasse. Una cruda verità che rende l'Italia il Paese dell'Unione europea con la più alta tassazione sul...

Investimenti esteri : perché l'Italia piace di più : Secondo l'Indice Aibe-Censis, il Bel Paese segna una lieve ripresa della sua capacità di attrazione fuori dai confini ma resta terzultimo in classifica

Migranti : Martina - oggi Italia più debole : ANSA, - ROMA, 13 GIU - "Si è fatta un'operazione di propaganda sulla pelle di 600 persone e il tema vero rimane ancora il salto di qualità delle politiche europee, oggi più di ieri è più complesso ...

Ora o Mai Più - Jalisse a Blogo : "In Italia non siamo tutelati - all'estero facciamo sold-out" : Fabio Ricci e Alessandra Drusian sono i Jalisse, coppia artistica e nella vita che dopo la vittoria a Sanremo nel '97 con Fiumi di Parole, canzone diventata quasi un inno per l'enorme popolarità, sono ora in gara a Ora o Mai Più, in onda per quattro venerdì su Rai 1, in prima serata. Noi di TvBlog li abbiamo intervistati. Grazie di cuore a tutti per il sostegno! #oraomaipiu il ritorno della tribù dal cuore impavido♥️ ...

Co-sleeping - boom in Italia : maschietti più coccoloni : Prima era considerato un vizio, ora invece viene definito benefico per lo sviluppo sano del bambino: il Co-sleeping ovvero la scelta dei genitori di dormire insieme ai bambini, si sta diffondendo sempre di più. Di notte i piccoli cercano mamma e papà, si sa. Quattro bambini su cinque cercano la mamma come prima persona, appena aprono gli occhi, mentre il papà è la persona preferita al momento di mettersi a letto. Dormire insieme nel lettone non ...

Truffe e virus Android - le tre cose da sapere sulle minacce più pericolose per gli Italiani : Giunge direttamente da PSafe uno studio molto interessante a proposito delle Truffe e dei virus Android, con cui oggi 13 giugno possiamo avere sicuramente le idee più chiare su quelle che sono attualmente le minacce più pericolose per gli utenti italiani. Tra potenziali malware e trucchetti con cui terzi possono estorcere denaro, o comunque dati sensibili, è importante capire in quali tranelli il pubblico di casa nostra tende a cadere con ...

Acqua del rubinetto : il Triveneto è la regione più virtuosa d’Italia : Aqua Italia (federata Anima – Confindustria) dal 2006 commissiona biennalmente ad Istituti indipendenti di ricerca lo studio sulla propensione al consumo di Acqua del sindaco in Italia. Dalla ricerca 2018, realizzata da Open Mind Research, emerge che in Triveneto l’88,7% della popolazione italiana ha bevuto Acqua del rubinetto (trattata e non) negli ultimi 12 mesi, confermandosi, come nel 2016, la regione più virtuosa d’Italia. Tra ...

Migranti e asilo - ecco perché Malta ha fatto più dell'Italia : Se si rapportano le richieste di asilo al numero di abitanti o alla superficie, si vede come lo sforzo maltese sia stato superiore a quello italiano.

Migranti e asilo - ecco perché Malta ha fatto più dell’Italia : Foto LaPresse – Carmelo Imbesi “Non possiamo accogliere tutti. Sono troppi“. Sono solo alcune delle frasi utilizzate da chi sostiene la linea della fermezza inaugurata dal ministro dell’Interno Matteo Salvini con la decisione di chiudere i porti alla nave Aquarius. Imbarcazione dell’ong Sos Méditerranée che ora affiderà i 629 Migranti a bordo alla Marina italiana. Che a sua volta li porterà verso Valencia, in Spagna. Ma è ...

Governo Italiano sempre più dauno : Laura Castelli è viceministro dell'Economia : Mamma siciliana, laureata in economia aziendale, è a Rocchetta Sant'Antonino, dov'è nato il papà, che Laura Castelli trascorre la sua infanzia e la sua adolescenza, legata soprattutto a suo nonno che nella scorsa estate ha ...

Lo sport Italiano è sempre più donna. Basket 3×3 - calcio femminile - gli ori di PyeongChang : il cuore delle Sorelle d’Italia : Il 2018 è l’anno delle donne nello sport italiano. L’ennesima dimostrazione è arrivata oggi da Manila, nelle Filippine, dove l’Italia ha trionfato nei Mondiali femminili di Basket 3×3, nuova disciplina olimpica. Come se non bastasse, poi, qualche ora dopo, è toccato a Flavia Severin, nuova campionessa d’Europa di boxe nella categoria +81 kg. Due trionfi che si inseriscono perfettamente in un 2018 sempre più tinto di ...