In Cina il vino italiano va sempre più di moda Lo dicono i numeri

Calciomercato Fiorentina - l’ultima mossa di Corvino : si avviCina un gradito ritorno… : Calciomercato Fiorentina, il ds Pantaleo Corvino alle prese con la ricerca di calciatori utili a mister Pioli per il salto di qualità auspicato nella prossima annata La Fiorentina si giocherà nell’ultima giornata di campionato le ormai pochissime possibilità di approdare in Europa League. Chance ridotte all’osso, servirebbe una goleada nell’ultima partita e la contemporanea sconfitta dell’Atalanta per recuperare una ...

Carlo Alvino minacciato e trasCinato via dallo stadio in diretta : «Vattene o ti pestiamo» : L’episodio all’esterno del San Paolo, prima della partita col Torino. Il telecronista è molto popolare tra i tifosi

Ubriachi di Iniesta : la Cina offre 27 milioni al giocatore del Barcellona (e 6 milioni per il vino della sua cantina) : Un'offerta particolare, quella che il presidente del Chongqing Dangdai ha fatto ad Andres Iniesta. L'impresario cinese avrebbe offerto al centrocampista spagnolo 27 milioni di euro per tre anni volare in Cina e giocare nella sua squadra, ma non solo: nelle tasche del 34enne spagnolo entrerebbero anche i proventi della vendita di sei milioni di bottiglie della casa vinicola del campione, a sei euro l'una.A rivelarlo è il quotidiano ...

Iniesta tentato dalla Cina : sul piatto 27 milioni a stagione e bottiglie vino : ... l'offerta della squadra di Chongqing per il centrocampista di quasi 34 anni è di 27 milioni di euro netti a stagione per 3 anni, stipendio al momento superato nel mondo del calcio solo da Messi e da ...