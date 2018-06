Iliad | Tim | Vodafone | Wind Tre | Fastweb e Tiscali | le migliori offerte a confronto

Da questa settimana le ricariche Iliad possono essere effettuate nei punti SisalPay : Sisal annuncia che a partire da questa settimana i clienti Iliad potranno effettuare una ricarica per la propria SIM in uno dei 40.000 punti vendita SisalPay. L'articolo Da questa settimana le ricariche Iliad possono essere effettuate nei punti SisalPay proviene da TuttoAndroid.

TIM denuncia problemi di sicurezza con le SIM Iliad Italia? Indiscrezioni del 12 giugno : Da circa due settimane a questa parte, parlando del mercato mobile, buona parte dei discorsi sono monopolizzati da Iliad Italia. Decisamente importante l'impatto avuto dalla nuova compagnia telefonica, anche se come si poteva facilmente immaginare non sono mancati i problemi. Basti pensare a quanto riportato nella giornata di ieri a proposito della configurazione hotspot su iPhone, fino ad arrivare ad una questione più generica che oggi 12 ...

TIM "segnala" le SIMBox Iliad - che potrebbero finire nel mirino di Salvini : I nuovi distributori di SIM di Iliad, le SIMBox, potrebbero finire del mirino di Matteo Salvini e del Ministero dell'Interno a causa di un problema di sicurezza legato all'asincronia della verifica dell'identità. TIM chiede spiegazioni.

Tim contro Iliad : tariffe low cost tutto incluso a partire da 7€ : Tim contro Iliad propone una serie di offerte sotto costo a patire da 7€ al mese, l’operatore può essere anche utilizzato per la cosiddetta triangolazione in modo da poter attivare una delle offerte Tim anche se si proviene da altri operatori. Tim contro Iliad: Seven IperGO L’offerta Tim prevede chiamate ed SMS illimitati oltre a 30GB in 4G a 7€ al mese. È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo ...

Migliori offerte telefoniche di TIM - Tre - Vodafone - Iliad e Wind | giugno 2018 : Le Migliori offerte telefoniche sono difficili da determinare perché i più importanti operatori telefonici italiani, cioè Vodafone, TIM, Iliad, Wind e Tre, mettono a […]

Le SIM Iliad non arrivano. Forse neanche la settimana prossima : Forti ritardi nelle spedizioni e consegne delle SIM Iliad e quelli spediti con Nexive ancora non sono partite. Quindi se la tua SIM Iliad non è ancora arrivata dovrai aspettare, ancora molto SIM Iliad in ritardo con Nexive e Bartolini? Iliad, il 29 maggio 2018 è entrato nel mercato della telefonia Italiana come quarto operatore nazionale […]

TIM attacca Iliad con la Seven IPERGO ed offre minuti ed SMS illimitati e 30GB : TIM è forse l’operatore che sta attaccando di più iliad ed ora lo fa con una offerte incredibile. Si chiama Seven IPERGO ed offre minuti ed SMS illimitati e 30GB di internet a soli 7 euro al mese TIM lancia Seven IPERGO per clienti iliad TIM insieme al suo operatore low cost, Kena Mobile, sta attaccando […]

Tim corre ai ripari contro Iliad : la nuova offerta : Gli operatori di telefonia mobile iniziano a correre ai ripari per cercare di riprendersi quella fetta di mercato sottratta dal nuovo operatore francese Iliad nonostante quest'ultimo sia attivo solo dal 29 maggio 2018. Cosa prevede la nuova offerta di Tim La prima a porre contromisure contro l'operatore mobile Iliad è la Tim con la nuova offerta Tim seven ipergig go grazie alla quale l'utente può portare a casa un pacchetto davvero interessante: ...

TIM vs Iliad - stavolta l’offerta è quella giusta : tutto illimitato e 30 GB in 4G a 7 euro al mese per sempre : Coloro che nei commenti all’articolo su Special Top 30 GB si chiedevano come TIM sperasse di ingolosire i neo clienti Iliad, proponendo un mensile dal costo più elevato, adesso hanno nuovo materiale su cui riflettere. L’operatore di bandiera ha appena rilanciato con TIM Seven IperGo.--Adesso sì che i confluiti in Iliad hanno roba sufficiente ad avviare una riflessione seria: minuti ed SMS illimitati verso tutti con 30 GB di internet in 4G a 7 ...

Tim Special Top : 30GB e minuti illimitati per Iliad - Vodafone - Wind Tre : Tim Special Top 30GB con chiamate illimitate è la proposta dell’operatore verso i clienti Iliad, Vodafone, Wind Tre e di operatori virtuali attivabile entro il 13 giugno al costo di 10,82€ al mese. La tariffa mobile è attivabile nei negozi Tim aderenti all’iniziativa. Tim Special Top 30GB : chiamate illimitate e 30GB Passa a Tim recandoti presso il centro Tim più vicino e richiedi di attivare Special Top GO che prevede chiamate ...

Passa a Tim da Iliad : chiamate ed SMS illimitati e 30GB a 7€ : Passa a Tim da Iliad e attiva Seven IperGo: chiamate ed SMS illimitati e 30GB in 4G a 7€ al mese. L’operatore blu risponde a quello francese con una tariffa dedicata ai nuovissimi clienti Iliad. Passa a Tim da Iliad È la vera prima risposta di un operatore all’offerta Iliad che vede lo stesso quantitativo di contenuti, ma a 6€ al mese senza ulteriori spese come invece ci hanno abituato le compagnie operanti in Italia. Infatti, Tim ha ...

TIM dichiara guerra a Iliad e ad altri operatori con TIM Special Top 30 GB : Denominato TIM Special Top 30 GB, il pacchetto - siamo sicuri - farà ingolosire molti, forte di contenuti interessanti proposti ad un prezzo interessante