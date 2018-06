Il VAR arriva ai Mondiali | ecco come funzionerà

E3 2018 : Starfield di Bethesda potrebbe non arriVARe sull'attuale generazione di console : Starfield, il nuovo titolo sci-fi targato Bethesda Game Studios, è uno dei giochi più attesi rivelati all'E3 2018. Non sappiamo ancora quando verrà rilasciato, ma non è garantito che arriverà su console di attuale generazione.GameSpot ha parlato con il creative director di Bethesda Game Studios, Todd Howard, durante lo show e gli ha chiesto della possibilità che Starfield salti PS4 e Xbox One. Howard ha dichiarato che Bethesda non scenderà a ...

L’Aquarius è ancora al largo della Sicilia : “Abbiamo bisogno di cibo e acqua per arriVARe fino a Valencia” : La nave Aquarius, delle Ong Sos Mediterranée e Medici Senza Frontiere, è ancora al largo delle coste Siciliane. "L'Aquarius è temporaneamente ferma al largo della Sicilia per ricevere da una nave della Guardia costiera italiana nuovi rifornimenti essenziali per percorrere il lungo tragitto fino a Valencia", spiegano su Twitter.Continua a leggere

Mercato NBA - le mosse di Philadelphia per arriVARe a LeBron James : la degna conclusione del Process? : Tra le molte opzioni a disposizione di LeBron James, probabilmente nessuna è intrigante quanto il suo passaggio ai Philadelphia 76ers. Dal punto di vista strettamente cestistico, vedere il Re al ...

Cyberpunk 2077 : in futuro potrebbe arriVARe una modalità multiplayer - ma il gioco uscirà come esperienza single player : Cyberpunk 2077 è realtà e si è mostrato con un incredibile trailer in occasione dell'E3 2018. In seguito, gli sviluppatori hanno condiviso parecchie informazioni sull'atteso gioco e, tra i vari dettagli emersi, si confermava il titolo come un'esperienza per giocatore singolo.Sicuramente, alla sua uscita, Cyberpunk 2077 sarà un gioco single player, ma in futuro le cose potrebbero cambiare con il possibile arrivo di una modalità multiplayer.Questo ...

Esami terza media : i consigli per arriVARe preparati e sereni : Esami terza media: i consigli per arrivare preparati e sereni La prima cosa che consiglia il professore Paolo Luciani, membro dell’associazione nazionale docenti, è di prepararsi per tempo. Se lo dovranno ricordare gli oltre 560mila studenti della scuola secondaria di primo grado che nelle prossime ore affronteranno ...

Carburanti - Prezzi ai massimi dal 2015 e potrebbero arriVARe nuovi rincari : Benzina e diesel continuano a rappresentare un grosso problema per gli automobilisti italiani. Negli ultimi giorni non ci sono stati rincari di una certa rilevanza, ma ormai i Prezzi sono costantemente posizionati sui massimi dal 2015. A metà maggio il rimbalzo. stato il mese di maggio a dare una scossa ai Prezzi. Da allora, il trend dei rincari ha subito ben poche pause, inducendo le associazioni dei consumatori e la Coldiretti a lanciare ...

E3 2018 : un nuovo mostro e nuove armi stanno per arriVARe in Hunt : Showdown di Crytek : Anche se Hunt: Showdown è ancora in Steam Early Access per PC ed è afflitto da alcuni problemi da risolvere, Crytek continua ad aggiungere molti nuovi contenuti e aggiornamenti. Come riporta Gamingbolt, al PC Gaming Show 2018, l'ultimo update è stato rivelato con un nuovo trailer. L'aggiornamento svela un nuovo mostro chiamato The Water Devil che combatte usando i suoi tentacoli.Tra le nuove armi ci sono la balestra vintage, i coltelli da lancio ...

La cartolina impiega 63 anni per arriVARe da Alessandria ad Aosta : Ha impiegato 63 anni per fare 170 chilometri: spedita il 14 settembre 1955 dalla provincia di Alessandria, una cartolina è arrivata ad Aosta lo scorso 8 giugno. Destinataria era la signora Marie Griseri di Aosta e la missiva con i saluti gli era stata inviata da un'amica.

Kluivert sì - ora è fatta : 'Roma - eccomi. Non vedevo l'ora di arriVARe' : ... ieri Justin, proveniente da Ibiza, è sbarcato a Roma poco dopo le 23, accolto da circa trecento tifosi romanisti, scrive Massimo Cecchini su ' La Gazzetta dello Sport '. Quello della società ...

Calciomercato Parma - super scambio per arriVARe a Pazzini : Come riferito da 'Sky Sport', i ducali sono disposti ad inserire tre contropartite tecniche nella trattativa: Calaiò, Baraye e Di Cesare.

Migranti - Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée : pericoloso arriVARe a Valencia : Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia Continua a leggere L'articolo Migranti, Spagna accoglierà l’Aquarius | Sos Méditerranée: pericoloso arrivare a Valencia proviene da NewsGo.

Nave Aquarius : folle arriVARe a Valencia : 00.17 L'Aquarius non vuole dirigersi verso la Spagna. E' quanto riferisce Annelise Borges, corrispondente di Euronews, che si trova a bordo della Nave sulla quale viaggiano 629 migranti. Il tragitto, afferma chi guida la Nave secondo Borges, "non è sicuro né per l'equipaggio né per le persone soccorse. Si tratterebbe - dice Borges- di un viaggio di 3/5 giorni e il meteo è in peggioramento: un rischio per tutti. Sono previste nei prossimi ...