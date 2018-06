«Il Supplente» | così dovrebbe essere la scuola

vanityfair

(Di giovedì 14 giugno 2018) Ilè un bel programma: strutturato, interessante, originale. Eppure, con sé, porta una questione stringente: può un liceo, sia classico o linguistico, rivelarsi la giusta cartina di tornasole per rappresentare laitaliana, il suo stato di salute? Lo show, che mercoledì sera ha fatto il proprio debutto su RaiDue, ha voluto riportare (qualora, mai, lo sia stata) laal centro dell’attenzione pubblica., presi dei supplenti d’eccezione, Roberto Saviano e Mara Maionchi, ha lasciato che a parlare, invece delle istituzioni, fossero gli istituti: i ragazzi, gli insegnanti, le classi, il cui brusio sommesso, spesso, è tanto ostinato da rappresentare una voce a sé stante, una coscienza collettiva. https://twitter.com/RaiDue/status/1007008217761812485 Ingerenze, non ce ne sono state. E il programma, da solo, ha potuto risolversi in un atto di grande genuinità. ...