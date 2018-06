Il servizio di piatti e il video sui poveri | bufera su Macron

ilgiornale

(Di giovedì 14 giugno 2018) Dopo le polemiche con Roma, su Emmanuelsi è abbattuta anche un'altra polemica. Questa volta, però, riguarda la povertà e alcune spese della coppia presidenziale.Nei giorni scorsi, infatti, il giornale satirico 'Le Canard enchainé' aveva pubblicato la notizia secondo cui la premier dame francese, Brigitte, avrebbe speso 500mila euro per undiper le cene di gala all'Eliseo. I 1.200 pezzi deldi porcellana, in realtà, secondo la presidenza francese, sarebbero costati "solo" 50mila euro. I funzionari dell'Eliseo hanno fatto sapere che il vecchioera stato acquistato ai tempi di Jacques Chirac e che dunque necessitava di un rinnovamento (alcuni pezzi, risalenti agli anni '50, non sarebbero stati più utilizzabili). Non solo. Perché isarebbero stati donati gratuitamente da una fabbrica di porcellane di Sèvres, storica fornitrice ...