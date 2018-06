Il senso di costruire il vivere insieme

romadailynews

(Di giovedì 14 giugno 2018) Sabato 9 giugno ha preso il via la prima delle tre passeggiate guidate sul territorio del IX Municipio previste dall’evento Un fiore di Quartiere. L’architetto Arturo Tranfo ha svelato una Decima inedita e dai sapori barocchi, con i suoi palazzi concepiti e modellati per delimitare lo spazio. La visita agli edifici di quinta, a torre, di margine o a pettine non sono altro che il risultato di un progetto edilizio e di un’impostazione urbanisticadi cui un gruppo di architetti, tra cui Luigi Moretti, si sono fatti promotori e realizzatori. Il loro modello, già sperimentato al Villaggio Olimpico, è basato su un impianto architettonico che si sviluppa in un agglomerato organico in funzione dell’uomo e dei suoi spazi. Il quartiere di Decima, noto anche per ildi comunità e integrazione, ha riservato alla passeggiata due momenti che rappresentano un esempio elevato di impegno civile e ...