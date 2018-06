Il sabato sera di Rai 1 nella prossima stagione tv | 5 sabati con Alberto Angela ed Ulisse

superguidatv

: La nave #Aquarius è attualmente a sud della Sicilia e prevediamo di entrare nel canale di Sicilia questa sera. Il n… - MSF_ITALIA : La nave #Aquarius è attualmente a sud della Sicilia e prevediamo di entrare nel canale di Sicilia questa sera. Il n… - officialmaz : Nel prossimo triennio #Sky ha 7 partite a weekend, #Perform 3. Senza accordo, tifosi obbligati al doppio abbonament… - RaiNews : L'intervento di Giuseppe #Conte su #SackoSoumayla e il lungo applauso dell'aula del Senato. Il migrante e sindacali… -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Siamo in grado di rivelarvi in anteprima come sarà ildi Rai 1tv. Per 5di fila saremo in compagnia dello straordinario. Nell’autunno della tv di Stato tante belle novità per quanto riguarda il, vediamole assieme. Anticipazionitelevisiva 2018 2019 di Rai 1 per ilin primataneid’autunno di Rai1 ci terrà compagnia con la sua “creatura”4.0 rigorosamente in diretta!, così come il padre, Piero, ci ha sempre abituati ad una tv di qualità. Anche sul piano degli ascolti i suoi programmi sono sempre molto seguiti. Il primo appuntamento per il prossimo autunno è fissato per il 22 Settembre con Stanotte a… Pompei. Uno speciale sulla straordinaria città campana che è nota per la sua città antica sepolta nel 79 d.C. ...