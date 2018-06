Il ritorno della peste bubbonica | negli Usa un caso dopo 27 anni

Baseball – Serie A1 - tutti i match della prima giornata di ritorno : La prima giornata di ritorno del campionato di Baseball Serie A1 Torna a pieno regime il campionato di Serie A1 Baseball che si appresta ad iniziare il girone di ritorno della regular season. I dominatori della prima parte della stagione, la UnipolSai Bologna e il Rimini, reduci rispettivamente dal terzo e dal secondo posto in Coppa Campioni, affrontano rispettivamente il Tommasin Padova e il Nettuno City per continuare la cavalcata verso i ...

E3 2018 : il director di Devil May Cry 5 Hideaki Itsuno parla del ritorno della serie : Devil May Cry 5 è stato presentato durante la conferenza E3 Microsoft e segnando il ritorno del leggendario franchise, a quanto pare il reboot è sceso nel dimenticatoio.Il nuovo arrivato ha fatto un'ottima impressione sul pubblico che però si chiede il perchè di questo ritardo. Nel video che trovate qui sotto il game director Hideaki Itsuno risponde a questa domanda oltre a fornire qualche dettaglio sul gioco. Come riporta VG247, Itsuno spiega ...

Video/ Palermo Venezia (1-0) : highlights della partita (Serie B - ritorno semifinale playoff) : Video Palermo Venezia, risultato finale 1-0: gli highlights e i gol della semifinale di ritorno nei playoff di Serie B. Un'autorete di Domizzi manda i rosanero a giocarsi la finale(Pubblicato il Mon, 11 Jun 2018 10:40:00 GMT)

Risultati playoff Serie C / Diretta gol live score - ritorno semifinali : le seconde della stagione regolare : Risultati playoff Serie C, Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Oggi 10 giugno conosceremo il nome delle due finaliste per sabato prossimo(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 19:16:00 GMT)

Softball – Il resoconto completo della prima giornata di ritorno : Dopo la prima giornata di ritorno ecco i risultati del campionato di Serie A1 gruppo A e gruppo B di Softball giornata favorevole alle capoclassifica, la prima di ritorno. MKF Bollate e Specchiasol Bussolengo, vincenti nei loro confronti del sabato, infatti chiudono il turno raggiungendo la dodicesima vittoria (a fronte di zero sconfitte) stagionale e continuano la loro fuga. Dietro la battaglia continua a essere aperta per il secondo posto, ...

FIFA 19/ Video : trailer con ritorno della Champions League - "Active Touch System per Gameplay più fluido" : FIFA 19, Video: il trailer fa sognare gli appassionati del Videogame della Ea Sports con il ritorno finalmente della Champions League. Quali saranno le novità di questa stagione?(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 14:06:00 GMT)

Fifa 19 / Video : il trailer fa sognare gli appassionati del videogame col ritorno della Champions League : Fifa 19, Video: il trailer fa sognare gli appassionati del Videogame della Ea Sports con il ritorno finalmente della Champions League. Quali saranno le novità di questa stagione?(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 10:05:00 GMT)

Risultati playoff Serie B/ Diretta gol live score - ritorno semifinali : Palermo Venezia - Frosinone Cittadella : Risultati playoff Serie B: Diretta gol live score delle partite di ritorno delle semifinali. Si apre con Palermo Venezia, poi Frosinone Cittadella: all'andata sono terminate entrambe 1-1(Pubblicato il Sun, 10 Jun 2018 07:12:00 GMT)

Finto prete con 3 chili di eroina/ Video - arrestato a Fiumicino - preoccupante ritorno della droga dei poveri : Finto prete con la borsa del pc piena di eroina, Video: arrestato a Fiumicino. Diceva di essere un missionario con cittadinanza americana. Ha anche minacciato gli agenti di scomunicarli.(Pubblicato il Sat, 09 Jun 2018 16:34:00 GMT)

Softball – La presentazione della prima giornata di ritorno : Il Softball torna in scena con la prima giornata di ritorno del campionato, ecco il programma per questo fine settimana Archiviata la consueta pausa della settimana della Festa della Repubblica e del Torneo della Repubblica, si torna a giocare nel massimo campionato di Softball. Si riparte dalla leadership pressoché incontrastata dell’MKF Bollate nel girone A e dello Specchiasol Bussolengo nel girone B. Le due formazioni, pronosticate alla ...

Il ritorno della cocaina in Europa : "Uso in aumento ed è sempre più pura" : Cambiano le rotte del traffico, e diventa sempre più pura.. In Europa si assiste a un preoccupante "ritorno" della cocaina, anche a causa dell'aumento della produzione di questa droga in America Latina e quindi...

Il maltempo torna sull’Italia : 63% di pioggia in più a maggio - allarme per il ritorno della grandine : Il maltempo torna sull’Italia dopo il 63% di pioggia in piu’ rispetto alla media caduta a maggio che ha colpito a macchia di leopardo nelle campagne con temporali e grandine le coltivazioni e provocato ristagni idrici che hanno impedito le semine. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti sugli effetti di una primavera anomala che ha provocato nei campi danni vicini al mezzo miliardo di euro dall’inizio dell’anno, sulla base dei dati Isac ...

Cittadella-Frosinone 1-1 - qualificazione aperta per il ritorno : succede tutto nel primo tempo [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Garbuio Paola ...

