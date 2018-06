Il no di Maran all' imprenditore che gli offrì una casa | Ma dovrebbe essere

Quando Parnasi propose una casa all'assessore Maran. «Lui mi rispose a Milano non si usa» : Il sistema corruttivo che, secondo i giudici, l'imprenditore Luca Parnasi e gli uomini del suo gruppo, avevamo organizzato a Roma puntavano a esportarlo anche a Milano. È quanto...

Maran nuovo allenatore del Cagliari : Rolando Maran è ufficialmente il nuovo allenatore del Cagliari. Il tecnico ex Chievo ha firmato questa mattina un contratto biennale e sarà presentato alle 16 in conferenza stampa alla Sardegna Arena. ...

Cagliari - inizia l'era Maran : l'allenatore è arrivato in città : E' iniziata l'avventura a Cagliari di Rolando Maran. Dopo i quattro anni alla guida del Chievo, concluse con l'esonero a tre giornate dalla fine dell'ultima stagione, l'allenatore è pronto per l'...

F1 - Simone Resta saluta la Ferrari! Il capo progetto va alla Sauber. Rivoluzione a Maranello : Colpo di scena in Formula Uno. Simone Resta, responsabile del coordinamento progetto veicolo in Ferrari, lascerà Maranello il prossimo 31 maggio e dal 1° luglio sarà Direttore Tecnico della Alfa Romeo Sauber. Il chief designer concluderà il rapporto con il Cavallino Rampante alla fine di questo mese e sarà poi operativo a Hinwil dopo trenta giorni. Un colpo a sorpresa messo a segno dalla Sauber. Resta lavorava in Ferrari dal 2001: prima capo ...

Marani : 'Non so se l'Italia di Mancini partirà da Donnarumma. Allegri? Non è tranquillo' : La finale che non ti aspettavi. Sicuramente il portiere rossonero non la dimenticherà presto. Per il risultato della sua squadra e per il suo futuro. Non tanto in rossonero, quanto in azzurro. ...

Il Chievo Verona ha esonerato l’allenatore Rolando Maran : Il Chievo Verona ha comunicato di aver esonerato l’allenatore Rolando Maran, in seguito alla sconfitta per 4 a 1 contro la Roma. Il suo posto verrà preso da Lorenzo D’Anna, ex giocatore e capitano della squadra, che lascerà il suo incarico The post Il Chievo Verona ha esonerato l’allenatore Rolando Maran appeared first on Il Post.

Genoa - Ballardini in bilico - Maran la possibile scelta : Sono suonate come un addio a Ballardini le parole dette dal presidente del Genoa Enrico Preziosi sull'allenatore per la prossima stagione. Nonostante la salvezza ormai quasi certa grazie all'ottimo ...