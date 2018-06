Il giro del mondo in barca per salvare il mare dalla plastica

giro del mondo con barca di 6 metri contro plastica in mare : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

13 Monumenti In giro Per Il Mondo Che Celano Misteri Ancora Non Del Tutto Risolti : E così, nel corso degli ultimi secoli abbiamo scoperto costruzioni incredibili, erette dai nostri antenati, in modi che la scienza e l'archeologia non riescono a spiegare del Tutto. Attorno a questi ...

“Salviamo il pianeta” : il giro del mondo in barca contro la plastica in mare : Domenica scorsa da Ivan Dimov, navigatore bulgaro, è partito da La Rochelle, nel nord della Francia, alla volta di Capo di Buona Speranza, in Sudafrica: l’obiettivo è effettuare il giro del mondo a bordo di una barca di quasi 6 metri, senza mai attraccare, per attirare l’attenzione dell’opinione pubblica sulla quantità di plastica in mare e sui danni dell’inquinamento e del global warming. Dimov navigherà per un anno ...

IL giro del MONDO IN 80 GIORNI/ Su Rai Movie il film diretto da Frank Coraci (oggi - 14 giugno 2018) : Il GIRO del MONDO in 80 GIORNI, il film in onda su Rai Movie oggi, giovedì 14 giugno 2018. Nel cast: Jackie Chan e Steve Coogan, alla regia Frank Coraci. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 09:43:00 GMT)

2 AGGRESSIONI NELgiro DI POCHE ORE AI DANNI DI PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA DELLE CARCERI DI TRAPANI E CASTELVETRANO : Siamo stanchi di subire AGGRESSIONI e di essere umiliati giornalmente da una certa politica garantista che per assicurare diritti e dignità alla detenzione ha colpevolmente dimenticato tutti gli ...

La Francia ci prende in giro : 'Scuse all'Italia?'. La nota dell'Eliseo : Toni sempre altissimi sul fronte Italia-Francia , con Matteo Salvini che afferma che ' Conte è totalmente legittimato a non andare in Francia, e in questo noi lo sosterremo. Penso che di fronte a un ...

Mondiali 2018 - guida al girone F : Germania - Messico - Svezia e Corea del Sud : La Germania non ha giocato un grande Europeo, ma arriva a questo Mondiale da campione in carica. Come vedete le sue possibilità di vittoria? Ci sono novità rispetto a due anni fa? Fabio Barcellona : ...

giro d’Italia - le figurine extra in omaggio con “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport” : 8 figurine extra per completare l’album Panini del Giro d’Italia sabato in edicola con “SportWeek” e “La Gazzetta dello Sport” Grande successo per “Panini Giro d’Italia 101”, la collezione di figurine che l’azienda modenese ha dedicato all’ultima edizione della Corsa Rosa. Per le migliaia di collezionisti e appassionati delle due ruote, arrivano otto figurine extra dedicate ai grandi protagonisti della gara per completare ...

Ciclismo - conclusi i test medici di Fabio Aru : alcune intolleranze alimentari alla base del ritiro dal giro : Fabio Aru ha concluso gli screening medici svolti dopo il Giro d’Italia, in evidenza alcune intolleranze alimentari che possono averlo spinto al ritiro E’ tornato ieri in bicicletta Fabio Aru, a due settimane dal Giro d’Italia abbandonato nel corso della penultima tappa. Il corridore sardo ha ripreso gli allenamenti dopo un periodo di riposo, durante il quale si è sottoposto ad alcuni controlli medici utili per valutare a fondo ...

giro d’Italia 2018 - Fabio Aru : intossicazione alimentare e preparazione sbagliata i motivi della debacle. I prossimi obiettivi del sardo : La Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina sviscera i motivi della debacle di Fabio Aru al Giro d’Italia: tra analisi che avrebbero evidenziato nuove intolleranze alimentari ed una preparazione che è apparsa errata, il quotidiano ha sottolineato come il ciclista sardo sia sparito dai social network da più di due settimane per ritrovare serenità. Aru, dal ritiro al Giro, è rimasto a Lugano, dove ha casa, per completare tutti gli ...

David e Vittoria Beckham divorziano : la fake news in poche ore fa il giro del mondo : La notizia del divorzio tra David e Victoria Beckham ha fatto rapidamente il giro del mondo. La coppia si è affrettata a smentire le voci sulla separazione e i presunti tradimenti dell'ex calciatore, ma dietro questa 'fake news' c'è uno sbaglio clamoroso. Sotto inchiesta è finita la ...

giro di Svizzera 2018 : fuga vincente di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa. Michael Matthews vince la volata del gruppo : Impresa di Christopher Juul-Jensen nella quarta tappa del Giro di Svizzera 2018, 189 km da Gansingen e Gstaad. Il 28enne danese dell’Astana, in fuga fin dalla mattina, ha sferrato l’attacco decisivo nel finale, riuscendo a resistere al rientro del gruppo e conquistando così la vittoria in solitaria. Completano il podio di giornata l’australiano Michael Matthews e il belga Yves Lampaert, mentre lo svizzero Stefan Küng resta sempre in maglia ...

Il trofeo dell'Omo premia i giovani del giro d'Italia : Su richiesta dell'amministrazione comunale di Schio l'anno scorso il Distretto della scienza e tecnologia ha curato la realizzazione del trofeo, alto 28 cm, utilizzando tecnologie innovative proprie ...

giro d’Italia U23 2018 : altro trionfo della Colombia! Alla Malga di Dimaro vince Rubio - Willims nuova maglia rosa : Sulle salite del Giro d’Italia U23 è ancora la Colombia a dettare legge. Nella quinta tappa, 127 km da Darfo Boario Terme Alla Malga di Dimaro, si impone Einer Augusto Rubio Reyes. Il corridore sudamericano ha fatto la differenza sulla salita finale, trovando la vittoria in solitaria davanti al britannico Stephen Williams, che diventa la nuova maglia rosa. Completa il podio di giornata il kazako Yuriy Natarov. Una frazione caratterizzata da ...