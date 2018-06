Idee e progetti innovativi | Bicocca lancia l’Università del Crowdfunding

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) Nasce a Milano-del. Il primo progetto per raccogliere finanziamenti aperto a tutta la comunità deldi Milano-, a partire da studenti e ex studenti. Dopo il successo della raccolta fondi per CoderBot, il robot didattico per le scuole primarie e secondarie, chiusa con più di 7mila euro di fondi raccolti in due mesi (oltre il 140 per cento dell’obiettivo), oradi Milano-, in partnership con Produzioni dal Basso – la più grande community Italiana dila piattaforma che consente a studenti, ex studenti, docenti, ricercatori, dottorandi e dipendenti dell’Ateneo di finanziare i propricon ile il supporto delle aziende partner. Tre i punti cardine dell’iniziativa, varata in concomitanza con le celebrazioni del Ventennale: mettere a disposizione una modalità di finanziamento ...