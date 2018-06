I Samsung Galaxy S9 e S9 Plus in oro e platino di Truly Exquisite per chi non si

Samsung Galaxy Note 9 - la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo : Samsung Galaxy Note 9, la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo Samsung Galaxy Note 9, la data ufficiale di uscita? Rumors caratteristiche e prezzo Comincia a delinearsi il quadro ...

Samsung Galaxy X pieghevole/ Il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro : Samsung Galaxy X pieghevole, il nuovo smartphone costerà più dell’iPhone X? Preparate 1.600 euro. Dovrebbe arrivare sul mercato durante il prossimo anno: ecco le ultime(Pubblicato il Wed, 13 Jun 2018 19:08:00 GMT)

Samsung Galaxy X dovrebbe avere un prezzo di quasi 2000 dollari : Spuntano nuove indiscrezioni sul presunto Samsung Galaxy X, quello che potrebbe essere il primo smartphone pieghevole della casa Coreana. Parliamo di un dispositivo sul […] L'articolo Samsung Galaxy X dovrebbe avere un prezzo di quasi 2000 dollari proviene da TuttoAndroid.

Una settimana con Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : batteria dura poco e si surriscalda? : L'aggiornamento Oreo su Samsung Galaxy S7 e S7 Edge ha degli effetti benefici sulla batteria o al contrario disastrosi? Dopo l'importante update Android 8.0 ci sono episodi di surriscaldamento delle ex ammiraglie oppure no? Nella giornata di ieri abbiamo segnalato un nuovo passo in avanti per l'update con i modelli serigrafati TIM delle ex ammiraglie finalmente toccati dal firmware Android 8.0 ma gli esemplari no brand hanno cominciato ad ...

Antipasto per i Samsung Galaxy con l’Experience 9.5 : spuntano alcune foto : Stiamo vivendo un periodo ricco di novità per gli utenti in possesso di un Samsung Galaxy, in riferimento ad esempio ad una serie di app esclusive per i device concepiti dal produttore coreano che hanno ricevuto interessanti aggiornamenti. In alcuni casi molto apprezzati dal pubblico, in altri meno, come avrete avuto modo di constatare sulle nostre pagine con alcuni approfondimenti in merito. Premesso questo, lo sguardo di molti è già rivolto ad ...

Samsung Galaxy Tab S4 dovrebbe includere lo scanner dell’iride e il supporto a DeX : Secondo le ultime indicazioni Samsung potrebbe lanciare presto il nuovo tablet Samsung Galaxy Tab S4 che potrebbe disporre di uno scanner dell'iride. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 dovrebbe includere lo scanner dell’iride e il supporto a DeX proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 in nuovi render concept - Galaxy J8 si allarga ad altri Paesi : Samsung Galaxy Note 9 potrebbe avere una batteria da 4000 mAh e arrivare in sei colorazioni, mentre Samsung Galaxy J8 (2018), già ufficiale, passa dalla certificazione della NCC e dovrebbe arrivare in altri Paesi. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 in nuovi render concept, Galaxy J8 si allarga ad altri Paesi proviene da TuttoAndroid.

Batteria extra-large su Samsung Galaxy Note 9 : soddisfazione garantita? : Atteso da una maxi-Batteria da 4000 mAh il Samsung Galaxy Note 9, stando ad un'altra delle indiscrezioni presentate quest'oggi dal solito Ice universe, che non perde mai occasione di concentrare il proprio lavoro di leaker in direzione del prossimo phablet del brand asiatico. La disposizione orizzontale della fotocamera, come vi avevamo qui anticipato, avrebbe permesso agli ingegneri di inserire all'interno del dispositivo una Batteria altamente ...

Samsung Galaxy S9 e Galaxy S9+ scopri come si fa Hard Reset : Se il Galaxy S9 si è bloccato oppure ha lo schermo nero o la batteria non carica prova a fare un Hard Reset del Samsung per vedere se torna a funzionare.

Sarà full-display il Samsung Galaxy S10 - ma senza notch : tecnologia in video : Potrebbe non avere affatto il notch il Samsung Galaxy S10, eventualmente pronto a montare uno schermo ad emissione sonora, di cui potrete farvi un'idea nel video caricato in basso. La tacca nera, che molti non sono riusciti a digerire, si è resa fin qui necessaria ad alcuni produttori per ospitare gli immancabili sensori frontali, come la capsula auricolare, la fotocamera anteriore ed il sensore di prossimità. Il display ad emissione sonora ...

Come comprare Samsung Galaxy S9+ a 450€ e LG G7 a 300€ : Tanti smartphone in offerta con TIM. Samsung Galaxy S9 a 300 euro, Galaxy S9+ a 450 euro ed LG G7 a soli 300 euro. Ecco i prezzi pazzi degli smartphone offerti da TIM Migliori Offerte Smartphone di Giugno 2018 con TIM TIM ha lanciato una bella, anzi bellissima offerta per chi è cliente TIM da […]

Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni : Stando ad un report, Samsung e LG già dal prossimo anno sarebbero pronte a commercializzare smartphone top di gamma con display OLED ad emissione sonora L'articolo Il Samsung Galaxy S10 potrebbe avere uno schermo che emette suoni proviene da TuttoAndroid.

Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno : Huawei Mate 10 Lite - Motorola Moto G6 - Samsung Galaxy S9 e tanti altri : Gli Smartphone in offerta per oggi 12 giugno sono: Honor 10, Motorola Moto G6, Honor 9 Lite, Huawei Mate 10 Lite, Samsung Galaxy S9 e S9 Plus. Siete pronti allora a mettere mano al portafogli? Cosa acquisterete? L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 12 giugno: Huawei Mate 10 Lite, Motorola Moto G6, Samsung Galaxy S9 e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Batteria e prestazioni inimmaginabili col Samsung Galaxy S10 : le ultime al 12 giugno : Che il Samsung Galaxy S10 sarebbe stato spinto da un processore superiore all'attuale Exynos 9810, il chipset che alimenta gli attuali Galaxy S9, è cosa assai prevedibile: la realtà dei fatti, però, potrebbe superare le aspettative generali, anche degli utenti più fantasiosi. Partendo dal presupposto che il processore del futuro top di gamma sudcoreano possa chiamarsi Exynos 9820, il noto leaker Ice universe, su Twitter, ha affermato che il suo ...