I Mondiali in Russia e la strage dei cani randagi

Mondiali Russia 2018 : ecco la composizione degli otto Gironi della Coppa del Mondo : Scopriamo insieme la divisione delle 32 nazionali, nella prima fase della 21esima edizione della Coppa del Mondo di calcio.

Mondiali Russia 2018 - voi per chi tifate? E chi vincerà? Partecipate al nostro super sondaggio : La competizione calcistica più attesa è finalmente iniziata, ma noi italiani siamo costretti a seguirla da spettatori. Per questo vi facciamo due domande: voi per che squadra tenete? E chi pensate invece uscirà vincitore dal torneo?

Mondiali Russia - subito big match fra Portogallo e Spagna : le quote di Stanleybet : Dopo aver assistito allo spettacolo della cerimonia inaugurale e delle prime partite, la coppa del mondo di Russia 2018 è finalmente pronta ad entrare nel vivo e già dalla giornata di domani si fa sul serio, con uno dei big match più entusiasmanti della fase a gironi. La Spagna, orfana di Lopetegui, sfida il Portogallo di Santos. La notizia dell’esonero dell’ormai ex CT spagnolo a causa del suo ingaggio da parte del Real Madrid per la prossima ...

Patto del petrolio all'ombra dei Mondiali. Nel giorno di Russia-Arabia Saudita - vertice Putin-MbS per aumentare la produzione : Calcio e affari vanno a braccetto nel Mondiale che si apre oggi in Russia. Mentre i padroni di casa sfidano sul campo la nazionale dell'Arabia Saudita, i rispettivi leader si incontrano per parlare, tra le altre cose, di petrolio. Il vertice è di quelli ai massimi livelli: da un lato il presidente russo Vladimir Putin e il ministro dell'Energia Alexander Novak; dall'altro il principe ereditario Saudita Mohammad bin Salman (MbS) e il ...

Mondiali 2018 Russia - Fortnite introduce i campi da calcio nel suo ultimo aggiornamento : I produttori del gioco infatti, in occasione della Coppa del Mondo in Russia, hanno ideato un aggiornamento basato proprio sul Mondiale. Sono stati introdotti tre campi da gioco, ognuno curato nei ...

