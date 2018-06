Detenzione migranti minori - Francia bacchettata da Authority : pratica contraria ai diritti fondamentali : Mentre Emmanuel Macron prova a ricucire con l’Italia dopo le accuse francesi di "linea vomitevole" del governo Conte sulla gestione del caso Aquarius, un’Authority indipendente dello Stato francese bacchetta il paese transalpino sui minori migranti "detenuti" in centri per la privazione della libertà. Aquarius, Francia al Governo italiano: 'Vomitevole'. Palazzo Chigi: 'Non accettiamo ...

'I minori migranti a Ventimiglia subiscono brutalità da parte della polizia francese' : minori non accompagnati anche di 12 anni continuano a essere vittime di abusi, detenzioni e respingimenti illegali verso l'Italia, da parte della polizia francese, una volta superata la frontiera di ...

Migranti - l'Ue stringe i tempi : 'Lavoro già 6 mesi dopo la richiesta asilo - minori mai in carcere' : È stato raggiunto l'accordo oggi tra Eurocamera e Consiglio Ue sulle condizioni di accoglienza per i profughi, uno dei tasselli che compone la riforma del Sistema comune d'asilo. I Migranti che fanno ...

Migranti - l’authority indipendente contro la Francia : “Detenzione dei minori viola diritti fondamentali. Numeri in aumento” : La Francia viola i “diritti fondamentali” dei minori Migranti perché li “detiene” nei centri amministrativi e questo “costituisce un oltraggio alla loro integrità psicologica“. L’accusa arriva dal controleur des Prisons, un authority indipendente dello Stato francese per il controllo dei centri di privazione della libertà. In un parere pubblicato nel Gazzetta ufficiale francese il controleur des prisons ...

Nel 2017, i minori stranieri non accompagnati ospitati dal sistema di accoglienza in Italia sono stati 18.300.Gli irreperibili sono stati più di 2440 sugli oltre 15.770 arrivati nel corso dell'anno. Lo si apprende dall'Atlante dei minori stranieri non accompagnati di Save the Children. Quasi la metà è ospitata in Sicilia (43%) e solo il 3% è stato dato in affido. Oltre 1200 hanno meno di 14 anni. Hanno spesso un bagaglio pesante alle ...

L'Atlante di Save The Children fotografa una situazione critica. Sono 18.300 i minori soli, più di un quarto risulta "irreperibile", mentre il resto vive soprattutto in strutture di prima e seconda accoglienza dove l'integrazione risulta difficile. Un fallimento la relocation in altri paesi europei: solo 222 i ricollocati.

Migranti - il dossier sui minori non accompagnati : sono più di 18mila - il 15% degli arrivi nel 2018. “Testimonianze terribili” : sono più di 18mila i minori stranieri non accompagnati ospitati nel sistema di accoglienza dell’Italia e oltre 1.200 hanno meno di 14 anni. Il 40% di loro oggi è accolto dalla sola Sicilia. Si tratta di bambini e ragazzi vulnerabili che giungono nel nostro Paese dopo viaggi spesso drammatici. Quasi 16mila quelli che sono arrivati solo nel 2017. Una presenza costante e significativa sul totale degli arrivi dei Migranti via ...

In controtendenza rispetto all'Europa, dove sono calate del 50 per cento, in Italia nel 2017 le richieste d'asilo da parte dei minori Migranti arrivati da soli sono state quasi 10.000 con un aumento

Migranti - sempre più minori soli in Italia : solo il 3% in affido - migliaia gli irreperibili : L'Atlante di Save the children: boom di richieste d’asilo, quasi 10.000 nel 2017, in controtendenza rispetto all'Europa dove sono calate del 50 per cento. Ferma la relocation verso gli altri paesi

Nel 2017 sono stati 18.300 i minori soli ospitati dal sistema di accoglienza in Italia, dei quali quasi la metà in Sicilia, 43%, e solo il 3% in affido. Lo riferisce Save the Children in un rapporto

