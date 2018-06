I Fenomeni Intensi del 14 Giugno 2018

Allerta Meteo Veneto : Stato di Attenzione per temporali - “possibili Fenomeni intensi” : Il Veneto sarà interessato da condizioni di marcata instabilità, con precipitazioni sparse a carattere di rovescio e temporale. Sulla base delle previsioni Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile Regionale ha dichiarato lo Stato di Attenzione per possibili criticità idrogeologiche, dalle 14.00 di oggi alle 08.00 di sabato 9 giugno, in tutti i bacini idrografici. Le previsioni indicano che “un nucleo ciclonico con ...