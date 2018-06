ilmessaggero

: Doglie a supermarket,prime cure commessi. La mamma: 'Senza aiuto non ce l'avrei fatta' - Agenzia_Ansa : Doglie a supermarket,prime cure commessi. La mamma: 'Senza aiuto non ce l'avrei fatta' - MaurilioVitto : RT @ilmessaggeroit: Ha le doglie al supermarket, i commossi le prestano i soccorsi. «Senza di loro non ce l'avrei fatta» - OperaFisista : RT @OperaFisista: Ha le doglie al supermarket, i commessi le prestano i soccorsi. «Senza di loro non ce l'avrei fatta» -

(Di giovedì 14 giugno 2018) Alla Coop di Trino Vercellese in Piemonte considerano la piccola Jannat come una sorta di nipotina. E per darle il benvenuto, nei giorni scorsi hanno festeggiato lei e la sua famiglia. Il motivo è ...