Guai per Gabbiadini | ritirata patente per 6 mesi

Aggredisce la compagna - ma lei lo denuncia. 41enne nei Guai per percosse e lesioni - : Ancora un altro caso di violenza consumato tra le mura di casa che torna ad occupare le prime pagine dei giornali locali. Questa volta a fare da teatro ai 'maltrattamenti' è Surbo, dove i carabinieri ...

Guai per Sylvester Stallone : indagato per aggressione sessuale : Una brutta tegola per Sylvester Stallone. Il popolare attore americano è finito sotto indagine negli USA in relazione ad una

Serie B - clamoroso ribaltone in arrivo : tre club nei Guai - la situazione per i ripescaggi : Si è conclusa la finale d’andata del campionato di Serie B per la promozione nel massimo torneo, importante passo in avanti del Palermo dopo il successo contro il Frosinone, adesso i rosanero hanno invertito il pronostico. Ma a tenere banco è anche il prossimo campionato con alcune situazioni delicatissime e che potrebbero portare ribaltoni. Tre club sono sempre più in bilico, Bari, Foggia e Cesena. Si aprono così le porte dei ripescaggi, ...

Allegri : 'Ho detto no al Real Madrid. HiGuain? Spero resti - ma aspettiamo il Mondiale' : "Ho detto no al Real Madrid - ha detto Massimiliano Allegri a Sky Sport -. L'ho fatto in una telefonata con Florentino perez perché avevo dato la mia parola al presidente Agnelli. Ho ringraziato Florentino per l'offerta e gli ho detto che non potevo accettarla ...

Allegri : 'Ho detto no al Real Madrid. HiGuain? Spero resti' : TORINO - Allegri in conferenza stampa ha spiegato di aver detto no al Real Madrid , perché vuole continuare con la Juventus : 'Ho detto no al Real Madrid - ha detto il tecnico bianconero - perché ...

Nove arresti per corruzione e una marea di ricorsi : i Guai della Raggi nella costruzione del nuovo stadio : Associazione a delinquere finalizzata alla commissione di condotte corruttive e di una serie di reati contro la Pubblica amministrazione, nell'ambito delle procedure connesse alla realizzazione del ...

Torreira-Arsenal - è fatta : l'uruGuaiano in Premier per 30 milioni : L'Arsenal ha chiuso oggi il colpo Torreira dalla Sampdoria. Il centrocampista uruguaiano andrà a Londra per 30 milioni di euro, 5 in più della clausola rescissoria prevista nel contratto del giocatore.

Argentina - antidoping per Dybala e muso lungo per HiGuain : TORINO - Controllo antidoping a sorpresa per l' Argentina , con una delegazione della Fifa che si è presentata senza preavviso nel ritiro russo della 'Selección' a Bronnitsy . Sei i calciatori ...

Marotta : "Nessuna richiesta per HiGuain. Icardi? È pura fantasia" : Dice e non dice Giuseppe Marotta. A margine della presentazione del libro "La fine del calcio italiano", scritto da Marco Bellinazzo, il dirigente bianconero fa il punto sul mercato senza sbilanciarsi,...

Mondiali : Guai per l’Argentina - Messi non si allena : Lionel Messi e Angel Di Maria non hanno preso parte all’allenamento odierno della nazionale argentina in vista dell’esordio ai Mondiali. Alla sessione di allenamento, svoltosi nei pressi di Mosca, erano assenti anche il portiere Caballero, oltre a Rojo, Otamendi, Tagliafico, Salvio, Mascherano, Biglia e Meza. L’ Argentina, inserita nel gruppo D, giocherà la sua prima partita il 16 giugno a Mosca contro ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi Guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare il Triplete e ...

“Nei Guai fino al collo!”. Gf - momento difficile per il Ken umano. È successo tutto mente era dentro la casa : Per 40 giorni è stato sotto i riflettori nella casa più spiata d’Italia. Per molti è stato anche il vincitore morale della trasmissione. Parliamo di Angelo Sanzio, meglio conosciuto come il Kan umano italiano vittima di una brutta disavventura. A raccontarla è lui stesso nel corso di una lunga intervista. Angelo, che sta tornando lentamente alla normalità nella sua Civitavecchia, ha visto il suo conto corrente svuotato. Prelievi continui, ...

Caos Juventus - il club bianconero può diventare una polveriera : rivoluzione sul mercato oppure grossi Guai per Allegri - le scelte della dirigenza rischiano di costare caro : La scelta di confermare Massimiliano Allegri sulla panchina della Juventus rischia di costare cara al club bianconero. L’ultima stagione si è conclusa con la vittoria dello scudetto e della Coppa Italia ma non può essere considerata ugualmente entusiasmante, pesa infatti il percorso in Champions League e l’eliminazione contro il Real Madrid (poi vincitore della competizione), i bianconeri avevano tutte le possibilità di conquistare ...

Mercato Juve - Morata per HiGuain : ipotesi scambio col Chelsea : Può andare in porto dopo il Mondiale. Fondamentale però prima capire se Sarri sarà davvero il prossimo tecnico dei Blues