Griezmann | no al Barcellona | ' L' Atletico è casa mia | resto qui'

Calciomercato - Griezmann non va al Barcellona e annuncia : “resto all’Atletico” : ”Ho deciso di restare all’Atletico Madrid”: questo l’annuncio di Antoine Griezmann che mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona e non solo. L’annuncio è arrivato attraverso un video – intitolato ‘ La decision’ – trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui profili social del giocatore. ”Questa è la mia casa”, le parole del francese sul suo profilo twitter. ...

Sorpresa Griezmann : “il mio futuro verrà deciso prima dei Mondiali” - il Barcellona accelera : Griezmann potrebbe passare dall’Atletico Madrid al Barcellona già nella prossima settimana, il calciatore ha chiesto di accelera re i tempi dell’affare “Il mio futuro sarà definito prima di Francia-Australia. Questo è il mio desiderio”. Lo ha dichiarato l’attaccante francese Antoine Griezmann a “Telefoot” su TF1, dal ritiro della Francia, parlando del suo futuro , anche se il giocatore in forza ...

Barcellona - assalto a Salah : l’egiziano prima alternativa a Griezmann : Barcellona , assalto A Salah - Il Barcellona sarebbe pronto a mettere le mani su Momo Salah . Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “AS“, il club catalano avrebbe individuato in Salah la prima reale alternativa a Griezmann , qualora l’affare con il francese dovesse complicarsi e saltare. OLTRE I 100 MILIONI DI EURO Serviranno oltre 100 milioni di […] L'articolo Barcellona , assalto a Salah : l’egiziano ...

Calciomercato - Barcellona scatenato : idea Salah come alternativa a Griezmann : Gli occhi del Barcellona su Mohamed Salah . L’egiziano, grande protagonista della stagione a suon di gol e magie con il Liverpool, potrebbe diventare nei piani di mercato blaugrana l’ alternativa a Antoine Griezmann , il loro obiettivo numero uno. Secondo ‘As’, l’ex giocatore della Roma sarebbe già stato proposto al Barça dal suo entourage e ci sarebbero già stati degli incontri tra le due parti per sondare il terreno. ...

Calciomercato - Barcellona scatenato : aspetta Griezmann e punta Eriksen : Antoine Griezmann confessa che, prima dei Mondiali in Russia, ai quali si appresta a partecipare con la Nazionale francese, prenderà una decisione sul futuro. Intanto, il Barcellona – club al quale l’attaccante francese dell’Atletico Madrid è stato più volte accostato – si guarda intorno: secondo Don Balon, nell’agenda degli emissari del club catalano ci sono lo juventino Miralem Pjanic – ma questa non è una ...

Barcellona- Griezmann - la Fifa indaga. I catalani rischiano il blocco del mercato : A Barcellona stanno giocando con il fuoco, rischiando d'impelagarsi in un'intricata vicenda che coinvolge la Fifa e l'Atletico Madrid. Al centro dell'intrigo, secondo quanto segnalato dal quotidiano ...

Griezmann - l'ultimo regalo all'Atletico : il suo futuro è al Barcellona : L'attaccante francese decide la finale di Europa League con una doppietta. Il Barca è pronto ad accaparrarselo, anche se il presidente Cerezo frena: "Non trattiamo con nessuno riguardo il suo ...

Antoine Griezmann andrà al Barcellona in cambio di 120 milioni : Antoine Griezmann andrà al Barcellona in cambio di 115-120 milioni, una cifra più alta della clausola rescissoria (100 milioni) che l’attaccante vanta con l’Atletico Madrid. Sarebbe questa la soluzione, scrive oggi il catalano ‘Sport’, che metterebbe tutti d’accordo. Il Barcellona vorrebbe chiudere l’operazione prima del Mondiale e, soprattutto, in modo amichevole con il club ‘colchoneros’ con il ...