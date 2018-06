Greenpeace | l’UE rimuove le barriere alla rivoluzione energetica “ma l’obiettivo di

meteoweb.eu

(Di giovedì 14 giugno 2018) “I pannelli solari potranno presto coprire milioni di tetti in tutta Europa, permettendo ai cittadini di diventare parte attiva nella transizione a un sistema di energia rinnovabile, grazie all’accordo raggiunto ieri in seno all’Unione europea. I governi europei – spiega in una nota– hanno però frenato gli sforzi del Parlamento per aumentare il peso delle rinnovabili nel sistema energetico europeo, prevedendo un aggiornamento degli obiettivi di crescita delle fonti pulite nel 2023 e rigettando importanti misure di garanzia contro gli effetti nocivi delle bionergie e dei biocarburanti.“ “Questo accordo riconosce per la prima volta il diritto dei cittadini di parteciparein Europa e abbatte alcune grandiche frenano la lotta al cambiamento climatico. Tutto ciò garantisce alle persone e alle comunità un maggiore ...