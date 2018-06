Google Telefono versione 21 prepara la nuova scheda Preferiti | filtro spam | RTT e

Google Duplex : l’intelligenza artificiale effettua anche le prenotazioni al telefono! Progresso o regresso? : Google Duplex , il primo prototipo di assistente virtuale, fondato sul l’intelligenza artificiale , è stato presentato in pompa magna, dinanzi ad un pubblico più che sorpreso. Ha effettua to delle prenotazioni telefoniche e il risultato è stato sorprendente. Ma, il dubbio sorge spontaneo: si tratta di Progresso scientifico o di regresso culturale? Voi cosa ne pensate? Le mie considerazioni partono da tanto… Sei anni fa, forse sette, ero di ritorno ...

Google Assistant prenoterà i ristoranti al posto nostro. Chiamandoli al telefono | : Da Gmail a Google Maps: ma i boati del pubblico sono tutti per le novità introdotte con l’assistente vocale

Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store : ecco le novità della versione 19 : Google Telefono, il tastierino telefonico predefinito degli smartphone Pixel, Nexus e Android One, può contare sul programma di beta-testing attraverso il Play Store da questa sera, in modo da permettere agli utenti di provare nuove funzionalità in anteprima. L'articolo Google Telefono si apre al beta-testing sul Play Store: ecco le novità della versione 19 proviene da TuttoAndroid.